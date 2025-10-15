U Tel Avivu se nastavlja suđenje Netanyahuu zbog korupcije

Predmet 1000 odnosi se na Netanyahuovo i obiteljsko primanje skupih darova od bogatih poduzetnika u zamjenu za usluge.

Predmet 2000 uključuje navodne pregovore s Arnonom Mozesom, izdavačem dnevnika Yedioth Ahronoth, o dobivanju povoljnog medijskog izvještavanja.

Predmet 4000, koji se smatra najtežim, odnosi se na pružanje pogodnosti Shaulu Elovitchu, bivšem vlasniku portala Walla i telekomunikacijske tvrtke Bezeq, u zamjenu za pozitivno medijsko izvještavanje.