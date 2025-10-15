U Tel Avivu se nastavlja suđenje Netanyahuu zbog korupcije

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pojavio se u srijedu pred Okružnim sudom u Tel Avivu kako bi svjedočio na svom suđenju za korupciju nakon jednomjesečne stanke, izvijestili su lokalni mediji.
Suđenje je bilo prekinuto zbog židovskih blagdana i Netanyahuovog putovanja u New York na 80. zasjedanje Opće skupštine UN-a. Javni emiter KAN izvijestio je da su ministri i zastupnici iz Netanyahuove stranke Likud prisustvovali suđenju kako bi pružili podršku premijeru, prenosi Anadolu Ajans.
Govoreći u izraelskom Knessetu u ponedjeljak, američki predsjednik Donald Trump pozvao je izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga da pomiluje Netanyahua u njegovom suđenju za korupciju.
Prema izraelskom zakonu, predsjednik ima ovlast pomilovati osuđenike ili im ublažiti kaznu na temelju informacija ili mišljenja relevantnih tijela, poput ministara pravosuđa ili obrane.
Podrška pomilovanju
Izraelski ministar pravosuđa Yariv Levin, također iz Likuda, u srijedu je ujutro prema pisanju lista Yedioth Ahronoth izrazio podršku pomilovanju premijera.
Levin je rekao da “suđenje premijeru nikada nije smjelo ni započeti te da je njegovo postojanje suprotno pravdi i interesima države.”
Desničarski ministar obrazovanja Yoav Kisch, također iz Likuda, pozvao je na svom profilu na platformi X da se suđenje otkaže, navodeći “ozbiljne sigurnosne izazove i egzistencijalne prijetnje” s kojima se Izrael suočava.
Točke optužnice
U siječnju je Netanyahu započeo ispitivanja u vezi s optužbama u predmetima označenima kao 1000, 2000 i 4000, koje sve negira.
Predmet 1000 odnosi se na Netanyahuovo i obiteljsko primanje skupih darova od bogatih poduzetnika u zamjenu za usluge.
Predmet 2000 uključuje navodne pregovore s Arnonom Mozesom, izdavačem dnevnika Yedioth Ahronoth, o dobivanju povoljnog medijskog izvještavanja.
Predmet 4000, koji se smatra najtežim, odnosi se na pružanje pogodnosti Shaulu Elovitchu, bivšem vlasniku portala Walla i telekomunikacijske tvrtke Bezeq, u zamjenu za pozitivno medijsko izvještavanje.
Netanyahu, čije je suđenje započelo 24. svibnja 2020., prvi je aktualni izraelski čelnik koji je svjedočio kao optuženik u kaznenom postupku u povijesti zemlje.
