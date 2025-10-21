71 zrakoplov iz 14 članica
U tijeku NATO-ova nuklearna vježba: "Trostruko posebna misija"
NATO-ova glavna godišnja nuklearna vježba polako se privodi kraju u Nizozemskoj, s važnim dijelom manevra koji se fokusira na zaštitu oružja prije nego što bi ikada bila upotrijebljena.
Tko je sve bio uključen?
Glavnina vojne vježbe održana je u Sjevernom moru, daleko od Rusije i Ukrajine, a uključivala je vojne baze u Belgiji, Britaniji, Danskoj i Nizozemskoj.
Vježba Steadfast Noon započela je 13. listopada i uključila 71 zrakoplov iz 14 zemalja članica NATO-a.
Dugo planirana vježba održala se usred pojačanih sigurnosnih mjera oko vojnih objekata u Europi zbog niza povreda zračnog prostora dronovima, od kojih su neki pripisani Rusiji.
„Dugo o ovome nismo govorili, ali svakako je vrijeme da o tome obavijestimo javnost. Svjedočimo nastavku ruske retorike. I ponovno, ovo nije zveckanje oružjem, već pokazivanje da to možemo učiniti bilo kojeg dana“, rekao je pukovnik Daniel Bunch, šef NATO-ovih nuklearnih operacija.
I did not think the press corps would ever attend a @NATO STEADFAST NOON Exercise. This just goes to show Jim Stokes, Director of NATO’s Nuclear Policy Directorate, is doing amazing work on transparency and openness. https://t.co/1SOR7S1amE— William Alberque (@walberque) October 21, 2025
Bombarderi i lovci polijetali s uzletišta
Tijekom vježbi, bombarderi i lovci koji mogu nositi nuklearne bojeve glave polijetali su s uzletišta, ali se ne koriste nuklearno oružje ni živo streljivo.
HNLMS Tromp, fregata Kraljevske nizozemske mornarice s vođenim projektilima, patrolirala je Sjevernim morem 19. lipnja 2025.
Prijetnje iz Moskve, međutim, jasno su u mislima čelnika ove zajedničke vježbe.
Dual-Capable. Fully prepared. 🛡️— SHAPE - NATO Allied Command Operations (@SHAPE_NATO) October 17, 2025
Allied Dual-Capable Aircraft are flying in Exercise Steadfast Noon, demonstrating the ability to carry both conventional and nuclear weapons, a vital part of NATO’s nuclear deterrent. pic.twitter.com/8vfhoQg895
"Posebna misija na tri razine"
„Mentalno pripremamo ljude koji zapravo na taktičkoj razini izvode misiju da je mogu provesti. Postoji niz koraka u obuci pilota kako bi bili spremni izvršiti zadatak“, rekao je potpukovnik Bram Versteeg, zapovjednik 312. eskadrile nizozemskog ratnog zrakoplovstva.
„Nije to nešto što svatko može raditi. To je posebna misija unutar NATO-a, posebna misija među saveznicima i posebna misija unutar nizozemskog ratnog zrakoplovstva.“
SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo, sa svojim nuklearnim snagama, ključni su za NATO-ovu stratešku odvraćajuću moć. Francuska također posjeduje nuklearno oružje, ali nije dio NATO-ove skupine za nuklearno planiranje.
Dužnosnici NATO-a nisu željeli otkriti koje su se točno situacije koristile za testiranje spremnosti saveza od 32 zemlje, ali su istaknuli da vježba nije usmjerena protiv nijedne države niti povezana s aktualnim događajima.
Routine training! Real deterrence! 🛡️— SHAPE - NATO Allied Command Operations (@SHAPE_NATO) October 15, 2025
💪 14 Allies
✈️ 70+ aircraft
🪖 ~2000 personnel
🙅 Zero live ammunition
Exercise Steadfast Noon is wheels up, NATO’s annual training to ensure our nuclear deterrent remains credible, safe, secure and effective. pic.twitter.com/h9QNLSxO6l
Kako sudjeluje SAD?
SAD je osigurao borbene zrakoplove F-35 koji mogu nositi konvencionalno ili nuklearno oružje, zrakoplove za dopunu goriva u zraku i druge potporne letjelice. Finska i Poljska također su poslale svoje lovce.
U vježbi su korišteni i sustavi za elektroničko ratovanje, izviđanje i obavještajnu potporu.
Deklaracija sa samita u Washingtonu, koju su prošle godine usvojili čelnici saveza, navodi da je „temeljna svrha NATO-ovih nuklearnih sposobnosti očuvanje mira, sprječavanje prisile i odvraćanje agresije“.
„Sve dok nuklearno oružje postoji, NATO će ostati nuklearni savez“, stoji u dokumentu.
Ruske nuklearne postavke bez promjena
Šef NATO-ove Direkcije za nuklearnu politiku James Stokes izjavio je na press konferenciji da, unatoč stalnoj i žestokoj retorici Kremlja, saveznici „nisu uočili nikakve promjene u ruskoj nuklearnoj postavci“ u posljednje vrijeme.
Naglasio je da Rusija nije fokus vježbe, ali da NATO nastavlja pratiti ruske vojne aktivnosti, uključujući korištenje raketa s dvostrukom namjenom u Ukrajini, koje bi mogle biti opremljene nuklearnim bojevim glavama.
Vježba Steadfast Noon završava 24. listopada.
