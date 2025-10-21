povjerenica za proširenje eu-a
Marta Kos o Srbiji: „Ne smije biti ekonomskog ili političkog pritiska na medije"
Europska povjerenica za proširenje Marta Kos, govoreći o rezoluciji o Srbiji o kojoj će se glasati sutra, izjavila je za N1 Srbiju da je stav i Komisije i Parlamenta prema toj zemlji strog, ali pravedan i predan.
Oglas
Važnost donošenja "jasnih" strateških odluka
"Mislim da je u interesu i EU i Srbije uvesti demokratsku Srbiju u EU, i za to imamo podršku članova Europskog parlamenta. S druge strane, to se ne može samo dogoditi. Živimo u trenucima kada moramo donositi strateške odluke. Srbija mora donijeti strateške odluke koje su jasne.
Što to znači? Znači da nam je potrebno ne samo usvajanje reformi EU već i njihova provedba. To znači da želimo vidjeti inkluzivan proces pristupanja u koji su uključeni civilno društvo, oporba, svi zainteresirani akteri. Ono što želimo vidjeti su uglavnom reforme u smislu poštivanja temeljnih prava, u smislu pravosuđa, borbe protiv korupcije, slobode medija i akademske zajednice, te administrativne reforme - novi REM i popis birača", objasnila je.
O situaciji s United Media
Naglasila je da Srbija mora omogućiti medijima da rade, a na pitanje o situaciji s United Media izjavila je:
„Ne smije biti ekonomskog ili političkog pritiska na medije. Međutim, moram naglasiti da se to ne događa samo u Srbiji. Vidimo to svugdje. S druge strane, zato ćemo u bliskoj budućnosti prvi put u povijesti Komisije usvojiti posebnu strategiju za civilno društvo, pa ćemo raditi na planu za otpornost medija.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas