ISTRAŽUJE SE UZROK

U željezničkoj nesreći u Slovačkoj poginuo muškarac, 21 osoba ozlijeđena

Hina
16. tra. 2026. 15:57
Railway policemen guard the accident scene (Photo by JOE KLAMAR / AFP)
AFP/JOE KLAMAR

Poginuo je muškarac i 21 osoba je ozlijeđena u sudaru putničkog vlaka i kamiona na jugozapadu Slovačke.

Vozačeva kabina potpuno je uništena, pokazuju fotografije vatrogasaca koje je u četvrtak objavila novinska agencija TASR.

Vozač je poginuo na mjestu događaja na željezničko-cestovnom prijelazu na periferiji grada Dunajská Streda.

Vatrogasci su priopćili da je 21 putnik ozlijeđen u regionalnom ekspresnom vlaku kojim upravlja privatna željeznička tvrtka, ali nitko od njih nije u životnoj opasnosti.

Policija je zatvorila i željezničku prugu i cestu kako bi se raščistilo mjesto nesreće.

Sudar je uzrokovao iskliznuće vlaka iz tračnica, a dizelska lokomotiva je toliko oštećena da je došlo do curenja goriva.

Policija istražuje uzrok sudara. Državna tvrtka za željezničku infrastrukturu navela je da iako željeznički prijelaz nije imao rampu, bio je osiguran svjetlosnom signalizacijom.

