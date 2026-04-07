TEŠKA NESREĆA TGV-A

VIDEO / U sudaru brzog vlaka i vojnog kamiona poginuo strojovođa, ima i ozlijeđenih

Hina
Hina
07. tra. 2026. 11:54
AFP
Sameer AL-DOUMY / AFP

Francuski brzi vlak TGV sudario se u utorak ujutro s vojnim kamionom na pružnom prijelazu na sjeveru zemlje u blizini Calaisa, a u nesreći je strojovođa poginuo, rekao je Fabien Villedieu iz sindikata SUD Rail.

Villedieu je na X-u dodao da je osim smrti strojovođe TGV-a ozlijeđeno i nekoliko drugih putnika.

Francuski ministar prometa Philippe Tabarot također je potvrdio željezničku nesreću u objavi na X-u, dodajući da će izaći na mjesto nesreće.

Državni željeznički operater SNCF izjavio je na svom X računu da se nesreća dogodila na pružnom prijelazu između gradova Bethune i Lens te da je promet prekinut.

