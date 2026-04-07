Francuski brzi vlak TGV sudario se u utorak ujutro s vojnim kamionom na pružnom prijelazu na sjeveru zemlje u blizini Calaisa, a u nesreći je strojovođa poginuo, rekao je Fabien Villedieu iz sindikata SUD Rail.

Villedieu je na X-u dodao da je osim smrti strojovođe TGV-a ozlijeđeno i nekoliko drugih putnika.

Francuski ministar prometa Philippe Tabarot također je potvrdio željezničku nesreću u objavi na X-u, dodajući da će izaći na mjesto nesreće.

PAS-DE-CALAIS : Le ministre des transports est attendu sur les lieux de l'accident de TGV. Le conducteur du train, incarcéré dans sa cabine, est mort, après avoir percuté un camion militaire du régiment de génie d'Angers au passage à niveau (La Voix du Nord). https://t.co/VUeGQ1mJte pic.twitter.com/fB12SbKvOM — Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 7, 2026

Državni željeznički operater SNCF izjavio je na svom X računu da se nesreća dogodila na pružnom prijelazu između gradova Bethune i Lens te da je promet prekinut.