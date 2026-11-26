javni poziv
Evo koliku će božićnicu dobiti imotski umirovljenici
Umirovljenici s prebivalištem na području Imotskog, čija ukupna tuzemna i inozemna mirovina ne prelazi 500 eura, ove će godine dobiti božićnicu od 70 eura, a javni poziv za podnošenje zahtjeva Grad Imotski objavio je u četvrtak.
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Pravo na božićnicu imaju umirovljenici koji na području Grada Imotskog imaju prebivalište neprekidno najmanje dvije godine, kao i korisnici nacionalne naknade za starije osobe.
Umirovljenici koji su ostvarili pravo na uskrsnicu u 2026. godini ne moraju ponovno podnositi zahtjev jer će im božićnica biti isplaćena automatski, na temelju postojeće evidencije. Iznimka su oni kod kojih je u međuvremenu došlo do promjene osobnih podataka ili broja računa.
Ostali koji ispunjavaju uvjete trebaju podnijeti zahtjev uz dokumentaciju kojom dokazuju prebivalište, visinu mirovine i podatke o tekućem računu, odnosno rješenje o pravu na nacionalnu naknadu za starije osobe.
Rok za podnošenje zahtjeva je 7. prosinca, a mogu se predati osobno u pisarnici Grada Imotskog, poštom na adresu Ante Starčevića 23 ili elektroničkom poštom.
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