Žele ukinuti osmosatno radno vrijeme i uvesti 13-satno. Radnici izašli na ulice

Hina
14. lis. 2025. 08:30
REUTERS/Louisa Gouliamaki, ilustracija

Grčki brodovi ostali su u luci, a željeznički promet je zaustavljen nakon što su radnici u utorak napustili posao prosvjedujući protiv planiranih reformi radnog prava koje uključuju produljenje radnog vremena na 13 sati u privatnom sektoru.

Štrajk, drugi koji su ovog mjeseca organizirali najveći grčki sindikati javnog i privatnog sektora, tempiran je kako bi se poklopio s parlamentarnom raspravom i ovotjednim glasovanjem o vladinom nacrtu zakona o reformama.

Očekuje se da će radnici, uključujući bolničke liječnike i novinare javnih medija, marširati u podne do parlamenta zajedno s drugim prosvjednicima.

Nacrt zakona omogućuje poslodavcima produljenje radnog vremena, daje im veću fleksibilnost u kratkoročnom zapošljavanju i mijenja pravila o godišnjem odmoru u privatnom sektoru. Vlada tvrdi da će zakon stvoriti učinkovitije i fleksibilnije tržište rada te da štiti radnike od otkaza ako odbiju raditi prekovremeno.

No sindikati kažu da zakon šteti pravima radnika, ukida osmosatno radno vrijeme i oduzima im pregovaračku moć u zemlji u kojoj su prosječne plaće još uvijek niske u usporedbi s drugim zemljama EU-a, unatoč povećanju plaća i nižoj nezaposlenosti nakon iscrpljujuće dužničke krize od 2009. do 2018.

Kupovna moć Grka među najnižima je u bloku Europske unije, pokazuju podaci Eurostata.

„Umjesto povećanja prihoda radnika i jačanja javnih usluga, vlada se odlučuje za zakonsko propisivanje rada u korist poslodavaca i iscrpljujuće radno vrijeme“, rekli su u priopćenju glavni grčki sindikati javnog i privatnog sektora, ADEDY i GSEE.

Teme
Grčka Prava radnika Sindikati Zakon o radu štrajk

