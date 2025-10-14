No sindikati kažu da zakon šteti pravima radnika, ukida osmosatno radno vrijeme i oduzima im pregovaračku moć u zemlji u kojoj su prosječne plaće još uvijek niske u usporedbi s drugim zemljama EU-a, unatoč povećanju plaća i nižoj nezaposlenosti nakon iscrpljujuće dužničke krize od 2009. do 2018.