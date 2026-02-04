Ukrajina i Rusija počele drugi krug pregovora u Abu Dhabiju

Moskva kao uvjet za bilo kakav dogovor želi da Kijev povuče svoje postrojbe iz cijele istočne regije Donjeck, uključujući pojas snažno utvrđenih gradova koji se smatraju jednom od najjačih ukrajinskih obrana. Ukrajina je poručila da bi sukob trebao biti zamrznut duž trenutačne linije bojišnice te je odbila bilo kakvo jednostrano povlačenje svojih snaga.