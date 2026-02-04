Je li Putin spreman za mir? Odgovor bismo mogli doznati vrlo skoro

Ipak, prema nekim ukrajinskim i američkim izvorima upoznatima s tijekom pregovora, postoje naznake da bi aktualni razgovori mogli biti obećavajući više nego što se to općenito smatra. Tvrde da su obje strane zapravo postale "konstruktivnije“ - premda je, treba priznati, riječ o pridjevu koji se često pogrešno koristi.