pregovori u Abu Dhabiju
Je li Putin spreman za mir? Odgovor bismo mogli doznati vrlo skoro
Ono što proizađe iz ovotjednih pregovora moglo bi napokon pokazati je li ruski predsjednik ozbiljan.
Danas u Abu Dhabiju započinje novi krug pregovora o Ukrajini, kojima posreduju Sjedinjene Američke Države.
Ukupni izgledi za Ukrajinu ne djeluju nimalo svjetlije dok se približava četvrta obljetnica ruske invazije. Ipak, postoje naznake da bi ono što proizađe iz ovotjednih izravnih pregovora napokon moglo dati odgovor na ključno pitanje: je li ruski predsjednik Vladimir Putin ozbiljan?
Uoči planiranih dvodnevnih razgovora Rusija je, nakon kratke vikend-pauze, nastavila s masovnim zračnim napadima na već teško oštećenu ukrajinsku infrastrukturu. Tijekom noći Rusija je s 450 dronova i 71 projektilom, uključujući balističke, napala gradove poput Kijeva, Dnjipra, Harkiva, Sumija i Odese, pogodivši energetsku mrežu i stambene zgrade u trenutku kada su temperature pale ispod –20 stupnjeva Celzija, piše Politico.
"Putinu se moraju oduzeti iluzije da bombardiranjem, terorom i agresijom može nešto postići“, poručio je ogorčeni ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha. "Ni najavljeni diplomatski napori u Abu Dhabiju ovog tjedna, niti njegova obećanja Sjedinjenim Državama, nisu ga spriječili da nastavi teror nad običnim ljudima usred najteže zime.“
Prema riječima američkog predsjednika Donalda Trumpa, ta su obećanja uključivala suzdržavanje od napada na Kijev i druge velike gradove tijekom cijelog tjedna. No, gotovo istodobno s Trumpovim izjavama, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov upozorio je da će pauza trajati tek do kraja vikenda.
To teško može poslužiti kao povoljna polazna točka za pregovore, zbog čega mnogi ukrajinski političari smatraju da Rusija samo formalno sudjeluje u razgovorima kako ne bi završila na krivoj strani nepredvidivog američkog čelnika - koji pritom pokazuje neuobičajenu strpljivost prema Putinu, a znatno manju prema ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom.
Hoće li aktualni razgovori biti obećavajući?
Putinov Kremlj ima dugu povijest korištenja mirovnih pregovora za odugovlačenje, zamagljivanje stvarnih namjera, iscrpljivanje protivnika i istodobni nastavak rata. Riječ je o obrascu koji su ruski čelnik i njegov sumorni ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov više puta primjenjivali u Ukrajini, kao i godinama ranije u Siriji.
Ipak, prema nekim ukrajinskim i američkim izvorima upoznatima s tijekom pregovora, postoje naznake da bi aktualni razgovori mogli biti obećavajući više nego što se to općenito smatra. Tvrde da su obje strane zapravo postale "konstruktivnije“ - premda je, treba priznati, riječ o pridjevu koji se često pogrešno koristi.
"Ranije sam imao poriv vikati svaki put kad bih pročitao izvješće u kojem piše da su razgovori ‘konstruktivni’. No sada mislim da su u nekim aspektima doista konstruktivni. Primjećujem da Rusi ove pregovore shvaćaju ozbiljnije", rekao je republikanski stručnjak za vanjsku politiku koji je savjetovao Kijev.
Dio toga, rekao je, pripisuje se vještini ljudi koji sada vode ukrajinski pregovarački tim nakon odlaska moćnog bivšeg šefa kabineta predsjednika Zelenskog, Andrija Jermaka. Među najpametnijima i najsposobnijima su: Jermakov nasljednik na čelu Ureda predsjednika i bivši šef Glavne obavještajne uprave Kirilo Budanov; tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Rustem Umerov; te David Arahamija, koji predvodi saborski klub vladajuće stranke Sluga naroda predsjednika Zelenskog.
