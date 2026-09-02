Zašto zapadni "ratni jastrebovi" pritišću Ukrajinu da uvede mobilizaciju žena?

Unatoč tome, sve glasnije zagovaranje mobilizacije žena, osobito među zapadnim saveznicima Ukrajine, zabrinjava iz nekoliko razloga. Jedan od njih jest činjenica da, kao što nas podsjeća i pritisak Zapada da se na početku rata odustane od mirovnih pregovora, ukrajinska politika – kako o ratu tako i o drugim pitanjima – nije uvijek u potpunosti u rukama same Ukrajine.