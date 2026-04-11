OPTUŽBE IZ RUSIJE

Ukrajina prekršila uskrsno primirje? Rusi: Napali su ciljeve u Kursku i Belgorodu

Hina
11. tra. 2026. 22:44
SERGEI SUPINSKY / AFP / SERGEI SUPINSKY / AFP

Guverneri dviju ruskih pograničnih regija izjavili su u subotu da su ukrajinski dronovi napali ciljeve u Kurskoj i Belgorodskoj oblasti, ozlijedivši pet osoba.

Napadi su prijavljeni nakon što je 32-satno primirje za pravoslavni Uskrs stupilo na snagu u 16 sati po moskovskom vremenu.

Ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je primirje, a njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski rekao je da će ga poštovati.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća o vojnim aktivnostima.

Zelenskij nije spomenuo navodna kršenja primirja u svom večernjem vido obraćanju, Ponovio je da će se Ukrajina pridržavati primirja i poželio da ono bude dulje na snazi.

"Bilo bi dobro da se primirje nastavi i nakon ovoga", rekao je Zelenski.

"Dali smo ovaj prijedlog Rusiji i ako Rusija ponovno odabere rat umjesto mira, to će svijetu, a posebno Sjedinjenim Državama, pokazati tko što zaista želi."

Aleksandar Kinštejn, guverner Kurske regije, napisao je na državnoj aplikaciji za razmjenu poruka MAX da je ukrajinski dron udario u benzinsku postaju u gradu Lgovu, ozlijedivši tri osobe, uključujući dijete.

On je rekao da se napad dogodio nakon početka primirja.

U susjednoj Belgorodskoj regiji, guverner Vjačeslav Gladkov rekao je da su dvije osobe ozlijeđene u ukrajinskim napadima dronovima.

Gladkov je objavio na Telegramu da su muškarac i žena ozlijeđeni u napadima u Šebekinu i Grajvoronu, dva mala grada odmah unutar granice. Također je rekao da su ukrajinske snage granatirale Šebekino, oštetivši kuće i druge zgrade.

Nije naveo točno vrijeme kada su se incidenti dogodili, ali njegova se objava pojavila nakon što je primirje stupilo na snagu.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

