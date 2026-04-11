Najavljeno primirje za pravoslavni Uskrs između Ukrajine i Rusije

Kratko primirje za pravoslavni Uskrs između Ukrajine i Rusije, koje je u četvrtak najavio Vladimir Putin, a prihvatio njegov kolega Volodimir Zelenski, trebalo bi početi u subotu poslijepodne dok se američki diplomatski napori za okončanje tog rata usporavaju.

Kremlj je naznačio da će primirje stupiti na snagu u subotu u 16,00 sati (13,00 GMT) i trajati do kraja nedjelje, u razdoblju od 32 sata.

Ruski ministar obrane Andrej Belousov i načelnik Glavnog stožera Valerij Gerasimov dobili su naredbu da "prestanu s borbenim operacijama u svim smjerovima u tom razdoblju".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ubrzo je nakon toga objavio da je njegova zemlja spremna poštovati ovu rijetku stanku u neprijateljstvima dok su razgovori usmjereni na okončanje četverogodišnjeg sukoba zastali zbog rata na Bliskom istoku.

Slično primirje najavljeno je prošle godine, također za pravoslavni Uskrs, ali su se obje strane međusobno optuživale za njegovo višestruko kršenje.

Prije početka primirja, vlasti u ukrajinskim regijama Poltava (središnji dio) i Sumi (sjeveroistok) izvijestile su kasno u petak navečer da je jedna osoba ubijena, a petnaestak drugih ranjeno u dva odvojena napada.

Nekoliko rundi pregovora vođenih pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Država nije uspjelo približiti zaraćene strane sporazumu, a proces je postao još usporeniji kako se pozornost Washingtona preusmjerila na Iran.

Moskva od Kijeva traži teritorijalne i političke ustupke koje je Volodimir Zelenski odbio, izjednačavajući ih s kapitulacijom.

Prema glasnogovorniku Kremlja Dmitriju Peskovu, kojeg je citirala novinska agencija TASS, objava ovog kratkog primirja nije povezana s pregovorima o okončanju sukoba.