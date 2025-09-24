Ukrajinski dronovi pojačavaju udare: Rusiji prijeti nestašica goriva

REUTERS / Maxim Nazarov

Petrokemijski kompleks Salavat, jedan od najvećih u Rusiji koji se nalazi u regiji Baškortostanu, napadnut je ukrajinskim dronovima, rekao je lokalni guverner u srijedu putem svojeg kanala na Telegramu, što je drugi takav napad u manje od tjedan dana.

Podijeli

Oglas

"Gazprom Neftekhim Salavat bio je izložen još jednom terorističkom napadu dronovima. Procjenjujemo opseg štete. Sve hitne službe su na mjestu događaja, a mjere gašenja požara su u tijeku", rekao je Radij Habirov.

Dronovi su prošli tjedan napali isti kompleks, kojim upravlja energetski div Gazprom.

Ukrajina je proteklih tjedana pojačala napade dronovima na ogromnu rusku naftnu i plinsku infrastrukturu, ciljajući rafinerije i izvozne naftovode, dok su mirovni pregovori s Moskvom u zastoju.

Rusija se suočava s nestašicom određenih vrsta goriva jer su napadi smanjili proizvodnju u rafinerijama, a visoki troškovi zaduživanja znače da privatne benzinske postaje ne mogu priuštiti skladištenje goriva, prema riječima trgovaca.

Ukrajinski dronovi ranije ovog mjeseca pogodili su i rafineriju nafte u Ufi, regionalnom glavnom gradu Baškirije, oko 1400 kilometara od ukrajinske granice.

Petrokemijski kompleks Salavat proizvodi benzin, dizel, kerozin i druge naftne derivate, kao i ukapljene plinove, butilne alkohole, polietilen, polistiren i amonijak.