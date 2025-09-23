Ukrajina pogodila dva naftna postrojenja u Rusiji: "Razmjeri štete se utvrđuju"

Ukrajinska vojska pogodila je tijekom noći dva ruska postrojenja za distribuciju nafte u Brjanskoj i Samarskoj oblasti, objavio je u utorak ukrajinski glavni stožer.
U Samarskoj oblasti pogođena je proizvodna linija u kojoj se miješa uralsku naftu za izvoz, objavio je stožer na Telegramu.
U Brjanskoj oblasti pogođena je proizvodna linija naftovoda ključnog za opskrbu ruske vojske.
"Razmjeri štete se utvrđuju", objavio je stožer.
Rusko ministarstvo obrane objavilo je na Telegramu da su ruske postrojbe uništile ukrajinske dronove iznad Brjanske i Samarske oblasti.
Ukrajinske snage napale su i rusku vojnu zračnu bazu na Krimu, pogodivši dva zrakoplova, objavio je stožer.
