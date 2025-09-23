Oglas

Brjanska i Samarska oblast

Ukrajina pogodila dva naftna postrojenja u Rusiji: "Razmjeri štete se utvrđuju"

Hina
23. ruj. 2025. 14:59
Servicemen from the mobile air defence unit of the 115th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces attend an overnight shift, amid Russia's attack on Ukraine
REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo, ilustracija / Sofiia Gatilova

Ukrajinska vojska pogodila je tijekom noći dva ruska postrojenja za distribuciju nafte u Brjanskoj i Samarskoj oblasti, objavio je u utorak ukrajinski glavni stožer.

U Samarskoj oblasti pogođena je proizvodna linija u kojoj se miješa uralsku naftu za izvoz, objavio je stožer na Telegramu.

U Brjanskoj oblasti pogođena je proizvodna linija naftovoda ključnog za opskrbu ruske vojske.

"Razmjeri štete se utvrđuju", objavio je stožer.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je na Telegramu da su ruske postrojbe uništile ukrajinske dronove iznad Brjanske i Samarske oblasti. 

Ukrajinske snage napale su i rusku vojnu zračnu bazu na Krimu, pogodivši dva zrakoplova, objavio je stožer.

Rusija Ukrajina rat u Ukrajini

