Ukrajinski napadi učinili veliku štetu Rusiji: Prisiljena je uvoziti četiri puta više benzina iz Bjelorusije

Bjeloruski izvoz benzina željeznicom u Rusiju u rujnu je bio četiri puta veći nego mjesec ranije, dok se Moskva suočava s nestašicama goriva izazvanima ukrajinskim napadima na njezinu energetsku infrastrukturu.
Oglas
Posljednjih tjedana više ruskih regija bilo je primorano uvesti mjere štednje i privremeno zamrznuti cijene goriva zbog nedostatka najtraženijih vrsta benzina, nakon što su dronovi pogodili rafinerije i druga energetska postrojenja.
Kao odgovor, ruske vlasti ograničile su izvoz benzina i dizela. Ovo nije prvi put da se Moskva oslanja na Minsk; i prošle godine je povećan uvoz bjeloruskog goriva kako bi se pokrio manjak na domaćem tržištu, prenosi Reuters pozivajući se na industrijske izvore.
Prema dostupnim podacima, isporuke benzina iz bjeloruskih rafinerija na rusko tržište željeznicom prošlog mjeseca dosegnule su 49.000 metričkih tona, što odgovara oko 14.500 barela dnevno. Istodobno, izvoz dizela iznosio je 33.000 tona.
Tranzit benzina preko Bjelorusije namijenjen daljnjem izvozu kroz ruske luke u rujnu je porastao za približno 1 posto, na 140.000 tona. Bjelorusija koristi ruske morske luke za pretovar naftnih proizvoda od ožujka 2021. godine, temeljem sporazuma o suradnji između dviju zemalja.
Unatoč rujanskom porastu, ukupni pretovar u razdoblju od siječnja do rujna smanjen je za gotovo 40 posto u odnosu na prošlu godinu, na 1,17 milijuna tona, uglavnom zbog pada prerade.
Dvije glavne bjeloruske rafinerije, Naftan i Mozyr, imaju godišnji kapacitet od po 12 milijuna tona, no zajedno obično proizvedu oko devet milijuna tona.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas