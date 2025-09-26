Oglas

napadi na industriju

Ukrajina dosad uništila najmanje četvrtinu ruskih rafinerija: Cijene benzina osjetno više

author
Hina
|
26. ruj. 2025. 10:48
naftna infrastruktura u rusiji
Screenshot / Telegram

Ukrajina je nastavila sustavne napade dronovima na rusku naftnu industriju, ciljajući rafineriju na jugu zemlje, priopćile su ruske vlasti u petak.

Oglas

Požar u rafineriji Afipski

Ruske vlasti u Krasnodarskom kraju izvijestile su da je u rafineriji Afipski izbio mali požar i da su dijelovi drona pali u postrojenje, ali da nije bilo žrtava.

Prema ukrajinskim izvorima, rafinerija koja proizvodi benzin i dizel prethodno je napadnuta 28. kolovoza.

Koliko je Rusija izgubila od svojih kapaciteta?

Stručnjaci procjenjuju da je Rusija izgubila oko četvrtine svojih kapaciteta za preradu nafte kao rezultat ponovljenih napada na rafinerije, crpne stanice i utovarne terminale. To je dovelo do nestašice dizela i benzina u nekim regijama.

Nestašice su već dovele do osjetno viših cijena na benzinskim crpkama.

Ukrajina cilja skladišta goriva i rafinerije

Ukrajina cilja skladišta goriva i rafinerije kao dio svoje obrambene kampanje protiv ruske invazije.

Rusija je uvela zabranu izvoza goriva u ožujku kako bi stabilizirala domaću opskrbu, iako su ograničenja, koja su produžena u četvrtak, također koštala vladu prihoda ključnih za njezine ratne napore.

Teme
naftna rafinerija napadi na rafinerije rafinerija rat u ukrajini rusija ruska naftna industrija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ