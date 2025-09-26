Ukrajina je nastavila sustavne napade dronovima na rusku naftnu industriju, ciljajući rafineriju na jugu zemlje, priopćile su ruske vlasti u petak.
Požar u rafineriji Afipski
Ruske vlasti u Krasnodarskom kraju izvijestile su da je u rafineriji Afipski izbio mali požar i da su dijelovi drona pali u postrojenje, ali da nije bilo žrtava.
Prema ukrajinskim izvorima, rafinerija koja proizvodi benzin i dizel prethodno je napadnuta 28. kolovoza.
Un drone ignoto pare aver colpito la raffineria russa di Afipsky nella regione di Krasnodar— jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) September 26, 2025
Secondo analisti osint, quello in fiamme parrebbe l'impianto di prima lavorazione del petrolio
(Coordinate: 44.8837641043713, 38.817770564969194) pic.twitter.com/8q6urRIK66
Koliko je Rusija izgubila od svojih kapaciteta?
Stručnjaci procjenjuju da je Rusija izgubila oko četvrtine svojih kapaciteta za preradu nafte kao rezultat ponovljenih napada na rafinerije, crpne stanice i utovarne terminale. To je dovelo do nestašice dizela i benzina u nekim regijama.
Nestašice su već dovele do osjetno viših cijena na benzinskim crpkama.
More issues for the Russian oil industry overnight. Ukrainian drones struck the Afipskii oil refinery in Krasnodar Krai (previously hit twice before) and a train transporting 18 fuel tanks derailed in Smolensk after striking a truck. Unclear if accident or sabotage. pic.twitter.com/7a5g4TeRRB— Kyle Glen (@KyleJGlen) September 26, 2025
Ukrajina cilja skladišta goriva i rafinerije
Ukrajina cilja skladišta goriva i rafinerije kao dio svoje obrambene kampanje protiv ruske invazije.
Rusija je uvela zabranu izvoza goriva u ožujku kako bi stabilizirala domaću opskrbu, iako su ograničenja, koja su produžena u četvrtak, također koštala vladu prihoda ključnih za njezine ratne napore.
