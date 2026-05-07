Oglas

RUSTEM UMEROV

Ukrajinski pregovarač stigao u Miami na sastanke s američkim izaslanicima

author
Hina
|
07. svi. 2026. 20:21
Rustem Umerov
YASIN AKGUL / AFP

Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov stigao je u Miami na niz sastanaka s američkim predstavnicima, u naporima da obnovi mirovne pregovore o okončanju ruskog rata u Ukrajini koji su zastali posljednjih mjeseci.

Oglas

Umerov je zadužen za raspravu o mogućoj razmjeni ratnih zarobljenika i za pojačavanje diplomatskih napora za okončanje rata, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski na X-u.

Kijev se nadao da će američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner doći u Ukrajinu ranije ovog proljeća, ali oni su se usredotočili na dvomjesečni rat u Iranu.

Pregovori pod posredništvom Sjedinjenih Država zapeli su zbog teritorijalnih pitanja.

"U stalnoj smo komunikaciji s američkom stranom i znamo za relevantne kontakte naših partnera s ruskom stranom. Radimo na tome da to pomogne u postizanju dostojanstvenog mira i jamčenju sigurnosti", rekao je Zelenski.

Dodao je da je Umerov primio "nekoliko specifičnih sigurnosnih uputa" po pitanju bilateralne suradnje sa SAD-om. Prvi krug razgovora zakazan je za četvrtak, prema izvoru upućenom u planove.

Dužnosnik Bijele kuće potvrdio je samo da će se Umerov sastati s američkim dužnosnicima. Posljednji krug trilateralnih pregovora Ukrajine i Rusije s američkim predstavnicima održan je u veljači. Ukrajinski i ruski predstavnici od tada su samo odvojeno razgovarali s američkim timom.

Američki predsjednik Donald Trump i ruski čelnik Vladimir Putin razgovarali su telefonski 29. travnja o potencijalnom prekidu vatre.

Rusija je objavila prekid vatre od 8. do 9. svibnja kada slavi pobjedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom i održava vojnu paradu u Moskvi, što je događaj od velikog značaja za Kremlj.

Ukrajina je rekla da Rusija želi primirje samo kako bi zaštitila svoju paradu jer je zabrinuta zbog ukrajinskih napada dronovima. Kijev je ponudio neograničeno primirje i da ono odmah stupi na snagu.

Nijedna strana nije pristala na prijedloge, ističe Reuters. Rusija je zaprijetila da će napasti Kijev ako Ukrajina napadne Moskvu.

Teme
miami rusija ukrajina volodimir zelenski

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ