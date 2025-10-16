Oglas

"mora postojati odgovornost"

UN: Izvještaji o mučenju palestinskih zatočenika "izuzetno zabrinjavajući”

author
N1 Info
|
16. lis. 2025. 20:35
An Israeli soldier stands by during preparations for the opening of a new U.S.-backed Gaza Humanitarian Foundation (GHF) distribution center near the Al-Mawasi area of Khan Younis
REUTERS/Shir Torem / Shir

Glasnogovornik Ujedinjenih naroda izjavio je da su izvještaji o mučenju palestinskih zatočenika „izuzetno zabrinjavajući”.

Oglas

Stephane Dujarric, glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Antónia Guterresa, rekao je na konferenciji za novinare da tijela Palestinaca vraćena u Gazu ovog tjedna pokazuju tragove mučenja, što izaziva duboku zabrinutost Ujedinjenih naroda, piše Al Jazeera.

„Kao što smo već više puta rekli, mora postojati odgovornost za sva kršenja međunarodnog prava koja smo vidjeli tijekom ovog sukoba,” izjavio je Dujarric, ne ulazeći u dodatne pojedinosti o samim optužbama.

Kako su prethodno izvijestile lokalne vlasti u Gazi, tijela Palestinaca koji su bili u izraelskom zatočeništvu pokazuju znakove nasilja, uključujući i moguće egzekucije.

Al Jazeera dodaje kako, unatoč sporazumu o prekidu vatre s Izraelom, Palestinci diljem razorene Gaze i dalje gladuju, jer su zalihe hrane kritično niske, a humanitarna pomoć ne stiže do onih kojima je najpotrebnija.

Prema uvjetima sporazuma o primirju, Izrael je trebao dopustiti ulazak 600 kamiona s humanitarnom pomoći dnevno u Pojas Gaze.

Međutim, izraelske su vlasti naknadno smanjile kvotu na 300 kamiona dnevno, pravdajući odluku kašnjenjem u pronalaženju tijela izraelskih talaca koji su, prema njihovim navodima, zatrpani pod ruševinama izazvanima izraelskim zračnim napadima.

Teme
Gaza Genocid u Gazi Izrael izrael blokira humanitarnu pomoć

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ