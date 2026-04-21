Upozorenje brodarima: Prevaranti nude “siguran prolaz” kroz Hormuški tjesnac

Lažne poruke koje obećavaju siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac u zamjenu za kriptovalute poslane su nekim brodarskim tvrtkama čiji su brodovi zaglavljeni zapadno od tog plovnog puta, upozorila je grčka tvrtka za upravljanje pomorskim rizicima MARISKS.
Oglas
Sjedinjene Američke Države i dalje održavaju blokadu iranskih luka, dok je Iran ukinuo pa ponovno uveo blokadu Hormuškog tjesnaca, kroz koji je prije izbijanja rata na Bliskom istoku prolazilo otprilike petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina, piše Reuters.
Usred pregovora o primirju, Teheran, koji kontrolira ovaj ključni prolaz, predložio je naplatu prolaska brodovima radi sigurnog tranzita.
MARISKS je u ponedjeljak izdao upozorenje brodovlasnicima da su nepoznati akteri, koji se predstavljaju kao predstavnici iranskih vlasti, nekim brodarskim kompanijama poslali poruku u kojoj traže naknade za prolaz u kriptovalutama, poput Bitcoina ili Tethera, u zamjenu za “odobrenje”.
„Ove konkretne poruke su prijevara“, priopćila je tvrtka, dodajući da poruke nisu poslale iranske vlasti. Iz Teherana nije bilo trenutačnog komentara.
Stotine brodova i oko 20.000 pomoraca i dalje su blokirani u Perzijskom zaljevu.
Dana 18. travnja, kada je Iran nakratko otvorio tjesnac uz određene provjere, brodovi su pokušali proći, ali su najmanje dva – uključujući jedan tanker – prijavila da su iranski brodovi pucali na njih, prisilivši ih na povlačenje.
MARISKS je naveo da vjeruje kako je barem jedan od brodova koji je u subotu pokušao napustiti tjesnac i bio pogođen vatrom, bio žrtva ove prijevare. Reuters nije mogao potvrditi te informacije niti identificirati kompanije koje su primile poruku.
„Nakon što dostavite dokumente i nakon procjene vaše podobnosti od strane iranskih sigurnosnih službi, moći ćemo odrediti iznos naknade koji treba platiti u kriptovaluti (BTC ili USDT). Tek tada će vašem brodu biti omogućen nesmetan prolaz kroz tjesnac u unaprijed dogovoreno vrijeme“, navodi se u poruci koju citira MARISKS.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas