petorka pod istragom

Uskok pokrenuo istragu protiv skupine kradljivaca automobila

Hina
17. pro. 2025. 13:06
Uskok je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave zagrebačke, pokrenuo istragu protiv petorke koja je na području Zagreba otuđila najmanje 10 automobila vrijednih preko 160.000 eura, namijenjenih preprodaji u Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Tužiteljstvo i policija izvijestili su da je riječ o skupini koju čine trojica hrvatskih državljana od 38, 43 i 33 godine, 37-godišnjak s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Srbije te 23-godišnji državljanin BiH, a koji sumnjiče za krađe i krivotvorenja isprave u sastavu zločinačkog udruženja.

Uskok je priopćio da se petorka, od prosinca 2024. do 16. prosinca ove godine, povezala u zajedničko djelovanje na području Zagreba i Imotskog, radi krađe većeg broja osobnih automobila točno određenih modela raznih proizvođača, a zatim i njihove prodaje zainteresiranim kupcima.

Prema sumnjama Uskoka i policije, okrivljenici su u večernjim i ranojutarnjim satima obilazili i nadzirali različite lokacije na području Zagreba na kojima su pronalazili ciljana vozila, nakon čega su 37-godišnjak i 38-godišnjak provaljivali u automobile i odvozili ih.

Sumnja se da su 37-godišnjak i 38-godišnjak, u pet navrata na prethodno ukradena vozila montirali ranije nabavljene registarske pločice drugih automobila, a sve kako bi osigurali daljnji neometani prijevoz tih vozila i prikrili da se radi o otuđenim automobilima.

Zatim su ukradena vozila odvozili na teritorij BiH, Srbije i druge skrovite lokacije na području Dalmacije gdje su vozila preuzimale za sada nepoznate osobe i 23-godišnjak te ih prevozili u BiH ili Srbiju.

Uskok će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika.

Teme
uskok

