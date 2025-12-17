Uskok pokrenuo istragu protiv skupine kradljivaca automobila

Uskok je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave zagrebačke, pokrenuo istragu protiv petorke koja je na području Zagreba otuđila najmanje 10 automobila vrijednih preko 160.000 eura, namijenjenih preprodaji u Bosni i Hercegovini i Srbiji.
Tužiteljstvo i policija izvijestili su da je riječ o skupini koju čine trojica hrvatskih državljana od 38, 43 i 33 godine, 37-godišnjak s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Srbije te 23-godišnji državljanin BiH, a koji sumnjiče za krađe i krivotvorenja isprave u sastavu zločinačkog udruženja.
Uskok je priopćio da se petorka, od prosinca 2024. do 16. prosinca ove godine, povezala u zajedničko djelovanje na području Zagreba i Imotskog, radi krađe većeg broja osobnih automobila točno određenih modela raznih proizvođača, a zatim i njihove prodaje zainteresiranim kupcima.
Prema sumnjama Uskoka i policije, okrivljenici su u večernjim i ranojutarnjim satima obilazili i nadzirali različite lokacije na području Zagreba na kojima su pronalazili ciljana vozila, nakon čega su 37-godišnjak i 38-godišnjak provaljivali u automobile i odvozili ih.
Sumnja se da su 37-godišnjak i 38-godišnjak, u pet navrata na prethodno ukradena vozila montirali ranije nabavljene registarske pločice drugih automobila, a sve kako bi osigurali daljnji neometani prijevoz tih vozila i prikrili da se radi o otuđenim automobilima.
Zatim su ukradena vozila odvozili na teritorij BiH, Srbije i druge skrovite lokacije na području Dalmacije gdje su vozila preuzimale za sada nepoznate osobe i 23-godišnjak te ih prevozili u BiH ili Srbiju.
Uskok će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika.
