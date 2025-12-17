Uskok pokrenuo istragu protiv skupine kradljivaca automobila

Tužiteljstvo i policija izvijestili su da je riječ o skupini koju čine trojica hrvatskih državljana od 38, 43 i 33 godine, 37-godišnjak s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Srbije te 23-godišnji državljanin BiH, a koji sumnjiče za krađe i krivotvorenja isprave u sastavu zločinačkog udruženja.