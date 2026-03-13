Američki potpredsjednik

Vancea pitali što je rekao Trumpu o napadu na Iran: "Ne želim završiti u zatvoru"

N1 Info
13. ožu. 2026. 20:40
JD Vance
KENT NISHIMURA / Getty Images via AFP

Potpredsjednik JD Vance danas je izbjegao odgovor na pitanje što je rekao predsjedniku Donaldu Trumpu o ratu s Iranom, navodeći da su razgovori o napadu bili povjerljivi te sugerirajući da bi mogao završiti u zatvoru kada bi o njima javno govorio.

Na pitanje što je u početku savjetovao Trumpu dok je predsjednik razmatrao vojne opcije protiv Irana, Vance je odgovorio da su se ti razgovori vodili u povjerljivom okruženju te da ih neće otkrivati javnosti, piše CNN.

„Mrzim vas razočarati, ali neću ovdje doći i pred Bogom i svima drugima točno reći što sam rekao u toj povjerljivoj prostoriji, dijelom zato što ne želim završiti u zatvoru, a dijelom zato što mislim da je važno da predsjednik Sjedinjenih Država može razgovarati sa svojim savjetnicima, a da ti savjetnici potom ne razglabaju o tome američkim medijima“, rekao je Vance tijekom govora o troškovima života u Rocky Mountu u Sjevernoj Karolini.

Zanimljivo je da Trump, čini se, nije imao problem reći da je njegov potpredsjednik imao određene rezerve prema ratu. U ponedjeljak je novinarima rekao: „Rekao bih da je filozofski bio malo drugačiji od mene. Mislim da je bio možda manje oduševljen idejom da se krene.“

CNN je ranije izvijestio da je Vance u početku bio skeptičan prema napadima. No kada je postalo jasno da Trump namjerava krenuti dalje, zagovarao je da Trump napadne brzo i odlučno.

Vance, prvi veteran američkog Marinskog korpusa koji obnaša dužnost potpredsjednika, otvoreno je kritizirao prijašnje administracije zbog slanja američkih vojnika u dugotrajne sukobe bez jasno definirane misije.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
