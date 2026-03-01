JD Vance 2024.: "U interesu nam je da ne idemo u rat s Iranom. Bilo bi iznimno skupo za našu zemlju"

Trumpov potpredsjednik 2024. godine je izjavio kako Sjedinjenim Državama "nije u interesu" ići u rat s Iranom te kako bi to bilo "iznimno skupo za zemlju".
„Naš interes, mislim, uvelike je u tome da ne idemo u rat s Iranom. To bi bilo ogromno odvlačenje resursa. Bilo bi iznimno skupo za našu zemlju", rekao je JD Vance komentirajući potencijalni napad na Iran, prije nego što je kao saveznik Donalda Trumpa na početku 2025. stupio u službu potpredsjednika.
"Izrael ima bravo braniti se, nekada nam se interesi poklapaju, nekada ne", kazao je tada.
BREAKING: In a newly unsurfaced clip from 2024, JD Vance says that it is against America’s interests to go to war in Iran. Trump and Vance campaigned on not getting America involved in new wars. They lied to our faces.— Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) February 28, 2026
pic.twitter.com/iZjKd6KXsg
Manje od dvije godine kasnije, Vanceova i Trumpova administracija pokrenula je zajedno s Izraelom napad na Iran. Nakon prvog dana zračnih udara, Iran je pretrpio više od 200 žrtava, u velikoj većini civila.
