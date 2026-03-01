Oglas

Trumpov potpredsjednik

JD Vance 2024.: "U interesu nam je da ne idemo u rat s Iranom. Bilo bi iznimno skupo za našu zemlju"

01. ožu. 2026. 16:41
U.S. Vice President JD Vance shakes hands with President Donald Trump, as they and Secretary of State Marco Rubio attend the inaugural Board of Peace meeting at the U.S. Institute of Peace in Washington, D.C., U.S.
REUTERS/Kevin Lamarque

Trumpov potpredsjednik 2024. godine je izjavio kako Sjedinjenim Državama "nije u interesu" ići u rat s Iranom te kako bi to bilo "iznimno skupo za zemlju".

„Naš interes, mislim, uvelike je u tome da ne idemo u rat s Iranom. To bi bilo ogromno odvlačenje resursa. Bilo bi iznimno skupo za našu zemlju", rekao je JD Vance komentirajući potencijalni napad na Iran, prije nego što je kao saveznik Donalda Trumpa na početku 2025. stupio u službu potpredsjednika.

"Izrael ima bravo braniti se, nekada nam se interesi poklapaju, nekada ne", kazao je tada.

Manje od dvije godine kasnije, Vanceova i Trumpova administracija pokrenula je zajedno s Izraelom napad na Iran. Nakon prvog dana zračnih udara, Iran je pretrpio više od 200 žrtava, u velikoj većini civila.

Donald Trump Izrael JD Vance Rat SAD-a i Irana Troškovi rata

