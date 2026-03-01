JD Vance 2024.: "U interesu nam je da ne idemo u rat s Iranom. Bilo bi iznimno skupo za našu zemlju"

„Naš interes, mislim, uvelike je u tome da ne idemo u rat s Iranom. To bi bilo ogromno odvlačenje resursa. Bilo bi iznimno skupo za našu zemlju", rekao je JD Vance komentirajući potencijalni napad na Iran, prije nego što je kao saveznik Donalda Trumpa na početku 2025. stupio u službu potpredsjednika.