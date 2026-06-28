Vatikan optužuje EU za dvostruke kriterije o ratu

Kako bi se to spriječilo, Fernandez je ustvrdio da se opravdanje za legitimnu samoobranu mora shvaćati u "najstrožem smislu", odbacujući logiku preventivnog rata na koji se vlade sve češće pozivaju kako bi opravdale vojno djelovanje. Takav stav će vjerojatno produbiti spor Lava i Vancea, koji je branio širu interpretaciju katoličkog nauka o pravednom ratovanju, piše Politico.