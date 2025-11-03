MAPA / SAD raspoređuje ratne brodove i podmornice: Baza iz Hladnog rata sprema se za novu misiju?

Reutersova vizualna istraga otkrila je davno napuštenu pomorsku bazu iz Hladnog rata na Karibima, što sugerira pripreme za trajne operacije koje bi mogle pomoći u potpori mogućim akcijama unutar Venezuele.



Radovi na čišćenju i asfaltiranju starih pista započeli su 17. rujna, a satelitske snimke pokazuju i postavljanje privremene kontrole leta te sigurnosne opreme. Baza, koja je do 2004. bila jedna od najvećih američkih na svijetu, nalazi se na strateškom položaju i pruža veliki prostor za skladištenje vojne opreme, navodi američki dužnosnik.