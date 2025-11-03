KOD VENEZUELE
MAPA / SAD raspoređuje ratne brodove i podmornice: Baza iz Hladnog rata sprema se za novu misiju?
Sjedinjene Države obnavljaju napuštenu mornaričku bazu Roosevelt Roads u Portoriku, zatvorenu prije više od 20 godina, što upućuje na moguće pripreme za dugotrajnije vojne operacije u regiji i potencijalno djelovanje prema Venezueli, pokazuje istraživanje Reutersa.
Jedna od najvećih američkih baza
Reutersova vizualna istraga otkrila je davno napuštenu pomorsku bazu iz Hladnog rata na Karibima, što sugerira pripreme za trajne operacije koje bi mogle pomoći u potpori mogućim akcijama unutar Venezuele.
Radovi na čišćenju i asfaltiranju starih pista započeli su 17. rujna, a satelitske snimke pokazuju i postavljanje privremene kontrole leta te sigurnosne opreme. Baza, koja je do 2004. bila jedna od najvećih američkih na svijetu, nalazi se na strateškom položaju i pruža veliki prostor za skladištenje vojne opreme, navodi američki dužnosnik.
Uz obnovu Roosevelt Roadsa, SAD gradi dodatne vojne kapacitete na civilnim aerodromima u Portoriku i na otoku St. Croix u Američkim Djevičanskim Otocima — oko 800 kilometara od Venezuele. Vojni i pomorski stručnjaci tvrde da bi ti radovi mogli omogućiti američkoj vojsci djelovanje unutar Venezuele. Predsjednik Nicolás Maduro više je puta optužio Washington da želi srušiti njegovu vlast, javlja Reuters.
The U.S. is restoring an abandoned military base in Puerto Rico, potentially for operations in Venezuela— Visegrád 24 (@visegrad24) November 3, 2025
According to Reuters, satellite images show construction crews clearing and resurfacing taxiways leading to the runway at the Roosevelt Roads Naval Base, which has been… pic.twitter.com/A60QQaBFe0
Christopher Hernandez-Roy iz Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) smatra da Washington „želi zastrašiti Madurov režim i izazvati pukotine unutar vojske“.
Reuters je pratio kretanja američkih ratnih brodova i zrakoplova, analizirajući satelitske snimke, podatke o letovima i objave na društvenim mrežama. Prema nalazima, riječ je o najvećem američkom vojnom rasporedu na Karibima od 1994., kada je Washington poslao 20 000 vojnika u Haitij radi operacije „Uphold Democracy“.
🔴Reuters' map of the US military buildup in the Caribbean pic.twitter.com/FueLjY1rvb— Conflict Radar (@Conflict_Radar) November 2, 2025
Najmanje 14 napada na brodove koji navodno prevoze drogu
Od rujna je SAD izveo najmanje 14 napada na brodove za koje tvrdi da prevoze drogu, pri čemu je poginula 61 osoba — akcije koje su dodatno zaoštrile odnose s Venezuelom i Kolumbijom.
Bijela kuća tvrdi da se širenje vojne prisutnosti temelji na Trumpovu obećanju da će se obračunati s narko-kartelima. „Predsjednik je poduzeo neviđene mjere protiv narko-terorizma“, navela je glasnogovornica Anna Kelly. Pentagon nije odgovorio na upite Reutersa.
Od kolovoza su u regiju stigli ratni brodovi, nuklearna podmornica, borbeni i špijunski zrakoplovi, uključujući udarnu skupinu nosača zrakoplova Gerald Ford s oko 10.000 vojnika.
UPDATED: #USA military build-up of forces around the Caribbean Sea, as all eyes are on #Venezuela.— DefenceGeek 🇬🇧 (@DefenceGeek) October 31, 2025
Disclaimer: All ship locations are approximate and may be a few days out of date by the time of production - this is merely intended to represent potential assets! pic.twitter.com/AZynNhKAuC
Najveći infrastrukturni zahvati bilježe se upravo u Roosevelt Roadsu — od novih taksi staza do šatora i skladišta, što prema analitičarima ukazuje na pripreme za češće slijetanje borbenih i transportnih zrakoplova. Slični radovi odvijaju se i u zračnim lukama Rafael Hernández u Portoriku i Henry E. Rohlsen na St. Croixu, gdje su postavljeni radar i mobilne kontrole leta.
Rupe u nadzoru zračnog prostora nad Haitijem
Guverner Američkih Djevičanskih Otoka Albert Bryan Jr. izjavio je da njegova administracija surađuje s američkom vojskom, ali nema uvid u operativne planove. „Vjeruje da prisutnost SAD-a jača sigurnost i odvraća trgovce drogom i oružjem“, stoji u priopćenju.
Stručnjaci napominju da bi novi sustavi mogli zatvoriti postojeće „rupe“ u nadzoru zračnog prostora nad Haitijem — dijelu rute kojom se drogom opskrbljuje američko tržište.
Prema podacima State Departmenta, Haiti je ključno tranzitno čvorište za krijumčarenje kokaina i marihuane iz Južne Amerike prema SAD-u.
