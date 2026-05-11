SMIRUJE OPORBU U STRANCI
Starmer: Neću odstupiti! Razuvjerit ću sve koji sumnjaju u mene
Britanski premijer Keir Starmer je govorom u ponedjeljak pokušao primiriti sve veću oporbu u svojoj stranci te obećao da će onima koji sumnjaju u njega dokazati da su u krivu i da neće odstupiti jer ne želi novu političku krizu u zemlji.
Boreći se za ostanak na čelu države, Starmer je obećao radikalne promjene, priznajući da je bio suviše oprezan suočen s dvama desetljećima gospodarske stagnacije i rastućih napetosti u društvu.
U govoru koji se tek u manjoj mjeri doticao novih politika, ali prepunom poruka upućenih svojoj Laburističkoj stranci i osobnih napada na svoje protivnike, najavio je izgradnju bližih odnosa s Europskom unijom, stvaranje boljih prilika za zapošljavanje mladih ljudi i nacionalizaciju tvrtke za proizvodnju čelika British Steel.
"Neću odstupiti", poručio je Starmer.
Starmer apelira na nezadovoljne zastupnike
Starmer je apelirao na sve veći broj laburističkih parlamentarnih zastupnika koji su mu okrenuli leđa nakon što su se prošlog tjedna suočili s najgorim rezultatom vladajuće stranke na lokalnim izborima u preko tri desetljeća.
Zbog toga je Catherine West, manje poznata bivša zamjenica ministra vanjskih poslova dok je Starmer prošle godine nije smijenio, najavila da će, ako niti jedan ministar iz kabineta ne izazove Starmera do ponedjeljka, sama pokušati pokrenuti postupak izbora novog vođe, što bi moglo otvoriti vrata drugima.
Starmer je upozorio da si njegova stranka lijevog centra ne može priuštiti unutarnji sukob dok se suočava s "veoma opasnom" populističkom strankom Reform UK i ljevičarskim Zelenima, za koje je kazao da žele žaljenje i podjele "ne tražeći rješenja, već krivca".
"Znam da su ljudi frustriranim stanjem u kojem se nalazi Britanija. Frustrirani politikom, a neki ljudi su frustrirani mnome", kazao je u govoru u Londonu. "Znam da ima onih koji sumnjaju u mene te znam da im moram dokazati da su u krivu. I to ću učiniti".
Neizvjesnost povećava troškove zaduživanja
Starmer je osvojio jednu od najvećih parlamentarnih većina u suvremenoj britanskoj povijesti 2024. obećavajući jačanje gospodarstva, smanjenje nezakonitih migracija te lista čekanja u javnom zdravstvu.
Međutim, ispunjenje obećanja je usporeno zbog zaokreta u politikama i niza političkih skandala koji su doprinijeli padu potpore koju uživa među građanima na gotovo rekordno niske razine.
Neizvjesnost je povećala troškove zaduživanja zbog strahova ulagača da bi Starmer mogao biti zamijenjen ljevijim premijerom koji bi bio spreman dodatno se zaduživati, čime bi se ponovio kaos do kojeg je došlo u posljednjim godinama prethodne konzervativne vlade, piše Reuters.
Reform UK, kojim predvodi prvak britanskog napuštanja Europske unije Nigel Farage, već preko godinu dana prema anketama uživa najveću prednost birača, a na lokalnim izborima prošlog tjedna su velike dobitke u britanskim gradovima ostvarili i Zeleni.,
Starmer je pokušao pokazati da je razumio poruku nezadovoljnih zastupnika svoje stranke, rekavši da u svom govoru u Londonu da "postupne promjene neće biti dovoljne" i obećavši hitnije postupanje radi rješavanja mnogih problema u zemlji.
Njegova budućnost ovisi o tome hoće li njegova stranka pristati da mu za to pruži priliku.
"Dio liderstva jest znati kada je vrijeme za predati štafetu", kazao je laburistički zastupnik David Smith u priopćenju nakon govora.
"Stoga vjerujem da je sada vrijeme da premijer odredi jasan vremenski rok za svoj odlazak".
