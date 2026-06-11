Ministar obrane dao ostavku, teško optužio Starmera: "Niste bili u stanju osigurati resurse za obranu zemlje"

Do odlaska važnog ministra došlo je u trenutku kada se Starmer bori zadržati vlast nakon što je Wes Streeting u svibnju već dao ostavku na mjesto ministra zdravstva, a Andy Burnham, drugi Starmerov izazivač, pokušava vratiti se u politiku na velika vrata i kandidirati za vodstvo Laburističke stranke, a potencijalno i postati premijer.