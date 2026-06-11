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KRIZA U VELIKOJ BRITANIJI

Ministar obrane dao ostavku, teško optužio Starmera: "Niste bili u stanju osigurati resurse za obranu zemlje"

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Hina
|
11. lip. 2026. 15:02
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REUTERS
OLI SCARFF via REUTERS

Britanski ministar obrane John Healey dao je u četvrtak ostavku nakon dugog spora oko vojnog budžeta, optužujući premijera Keira Starmera da nije osiguralo dovoljno resursa za obranu zemlje u vrijeme povećanih prijetnji.

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Neočekivana ostavka, popraćena javnim pismom, objelodanila je krizu u središtu vlade oko toga kako povećati obrambene troškove kada novca nema. Time je na Keira Starmera stavljen dodatan pritisak dok vlastitu stranku pokušava uvjeriti u svoje vodstvo.

Britanska ministarstva obrane i financija mjesecima vode pregovore o tome kako udovoljiti rastućim zahtjevima za povećanjem vojnog budžeta, što odgađa donošenje plana ulaganja u obranu čija se objava očekivala još prošle godine.

Starmer se bori zadržati vlast, konkurencija prijeti

Do odlaska važnog ministra došlo je u trenutku kada se Starmer bori zadržati vlast nakon što je Wes Streeting u svibnju već dao ostavku na mjesto ministra zdravstva, a Andy Burnham, drugi Starmerov izazivač, pokušava vratiti se u politiku na velika vrata i kandidirati za  vodstvo Laburističke stranke, a potencijalno i postati premijer.

"Vi niste bili u stanju, a ministarstvo financija nije bilo voljno osigurati resurse koji su naciji potrebni za obranu zemlje u ovom trenutku rastućih prijetnji“, napisao je Healey u svom pismu Starmeru.

"Bio sam prisiljavan donositi odluke koje bi smanjile spremnost naših snaga i povećale rizik za naše osoblje u operacijama te bi potencijalno učinile zemlju manje sigurnom.“

Loše stanje vojnih snaga postalo jasno kad je počeo rat s Iranom

Ujedinjeno Kraljevstvo nosi se sa sve većom nevoljkošću SAD-a da štiti Europu dok ne poveća ulaganja u vlastitu sigurnost, a istovremeno je nakon početka američko-izraelskog rata s Iranom na vidjelo izašao nedostatak britanske vojne spremnosti kada njezina mornarica nije bila u stanju hitno se rasporediti u regiji.

Cilj je britanskog obrambenog plana odrediti kako će se financirati vojna oprema i funkcioniranje oružanih snaga kako bi oružane snage prešle u stanje "ratne spremnosti“. Starmer je u srijedu rekao da će biti objavljen prije samita NATO-a koji počinje 7. srpnja u Turskoj.

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Teme
iran nato john healey keir starmer obrana rat u iranu velika britanija

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