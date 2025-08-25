Venezuela poslala 15.000 vojnika na granicu dok se približavaju američki ratni brodovi

Donald Trump je proglasio "rat narkokartelima" u Južnoj Americi, a Pentagon je poslao ratne brodove u južna mora. Vlade mnogih južnoameričkih država, uključujući Meksiko i Venezuelu, tvrde da će braniti svoj suverenitet.
Venezuela je obećala pojačati sigurnost duž granice s Kolumbijom dok administracija predsjednika Donalda Trumpa šalje američke ratne brodove u južne Karibe, piše Bloomsberg.
Vlada Nicolása Madura rasporedila je 15.000 policajaca i vojnika u pogranične savezne države Zulia i Táchira, izjavio je ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello u ponedjeljak na konferenciji za novinare. Snagama će se pridružiti i neodređen broj čamaca, zrakoplova i dronova.
Naime, Donald Trump je potpisao tajnu uredbu Pentagonu da pripremi vojne opcije — uključujući dronove, pomorsku i moguću raketnu intervenciju protiv narkokartela u Latinskoj Americi.
Pravnu podlogu za takvu odluku Trumpova administracija stvorila je označivši narkokartele terorističkim grupama koje svojim djelovanjem ugrožavanju funkcioniranje Sjedinjenih Američkih Država. Takva etiketa omogućava vojsci da izvodi operacije na moru i potencijalno na stranom tlu, što uključuje ubijanje ili hvatanje osumnjičenih članova kartela.
Upotreba vojne sile na ovaj način otvara niz pitanja, uključujući moguće kršenje međunarodnog prava i samih američkih zakona, no kako uredba još nije javna nema ni preispitivanja zakonitosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
