Venezuela poslala 15.000 vojnika na granicu dok se približavaju američki ratni brodovi

Vlada Nicolása Madura rasporedila je 15.000 policajaca i vojnika u pogranične savezne države Zulia i Táchira, izjavio je ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello u ponedjeljak na konferenciji za novinare. Snagama će se pridružiti i neodređen broj čamaca, zrakoplova i dronova.