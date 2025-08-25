Oglas

bivša premijerka

Kosor: Hrvatski ministar je rekao da je hrvatsko more “i njemačko”. To je povreda Ustava!

N1 Info
25. kol. 2025. 14:55
Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman održao je danas u Zagrebu press konferenciju s njemačkim šefom diplomacije Johannom Wadephulom.

Grlić Radman tom je prilikom, među ostalim, rekao da je Hrvatska „kolokvijalno Njemačkoj zemlja iza ugla” te da veseli činjenica sve većeg povjerenja koje uživa od njemačkih građana i njihovih turista. 

„Jadransko more nije samo hrvatsko, ono je i njemačko i europsko”, rekao je Grlić Radman. 

Komentirala je to na X-u bivša premijerka Jadranka Kosor.

"U želji da se dopadne njemačkom ministru vanjskih poslova, hrvatski ministar je rekao da je hrvatsko more “i njemačko”. Povreda čl.2. Ustava RH: “Suverenitet RH neotuđiv je, nedjeljiv i neprenosiv”. Suverenitet se prostire nad kopnom, morem", napisala je.

jadranka kosor

