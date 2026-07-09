APEL
Venezuela traži odmrzavanje imovine za obnovu nakon potresa
Privremena venezuelanska predsjednica Delcy Rodriguez ponovno je pozvala međunarodnu zajednicu da ukine sankcije i podrži oporavak od razornih potresa, istaknuvši da Venezuela u inozemstvu ima dovoljno sredstava za financiranje obnove.
"Venezuela ima resurse zamrznute diljem svijeta koji bi mogli biti usmjereni u postupak obnove", rekla je predsjednica u prijenosu državne televizije VTV.
Ti su nam resursi potrebni i za programe zapošljavanja i obrazovanja, dodala je Rodriguez.
Mnoge mjere još su na snazi
SAD, Europska unija i druge zemlje uvodili su Venezueli u protekla dva desetljeća sve strože sankcije, uz obrazloženje da vlasti provode antidemokratske aktivnosti i da je zemlja žarište trgovine drogom.
Mnoge mjere još su na snazi, ali Washington je, nakon što je američka vojska početkom godina zarobila venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura kako bi mu se u SAD-u sudilo za, kako se tvrdi, trgovinu drogom, ublažio dio sankcija naftnom sektoru.
Nakon potresa na kraju lipnja SAD je na četiri mjeseca odobrio i transakcije za humanitarnu pomoć, koje bi sankcije bile blokirale.
Rodriguez je u srijedu izjavila da je uputila pismo britanskom kralju Karlu III u kojem traži otpuštanje venezuelanskih zlatih poluga pohranjenih u trezoru britanske središnje banke.
Dodala je i da je o otpuštanju zamrznute imovine razgovarala sa čelnicom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristalinom Georgijevom.
Poluge u Londonu
Venezuelanska središnja banka držala je na kraju prošle godine u trezorima 47 tona zlatnih rezervi, za 11 posto manje nego u 2024., pokazali su u veljači dokumenti koje je Reuters dobio na uvid.
Vrijednost zlatnih rezervi iznosila je na kraju prosinca prošle godine 6,63 milijarde dolara, izračunali su u središnjoj banci, uz prosječnu cijenu zlata od 4.389,45 dolara po unci, znatno veću nego na kraju 2024.
U britanskoj središnjoj banci još je pak pohranjena približno 31 tona venezuelanskog zlata, odnosno oko 15 posto ukupnih rezervi, naveo je početkom godine britanski list Guardian.
Prema britanskim sudskim dokumentima, njihova je vrijednost 2020. godine procijenjena na oko 1,95 milijardi dolara.
Cijene zlata u međuvremenu su pak više nego udvostručene što znači da je poskočila iznad četiri milijarde dolara.
Britanska središnja banka nudi uslugu čuvanja zaliha zlata državama i institucijama iz cijelog svijeta, koje su u njezine londonske trezore pohranile oko 400 tisuća poluga, navodi Guardian.
Veće zalihe čuvaju se samo u njujorškom ogranku američke središnje banke.
Neriješena pravna bitka
Godine 2018. vlada predsjednika Nicolasa Madura zatražila je od britanske središnje banke povrat 14 tona zlata, strahujući od međunarodnih sankcija.
Britanska vlada osporila je pak zajedno s nizom drugih zemalja ishod predsjedničkih izbora na kojima je Maduro odnio pobjedu pa je zahtjev za povratom rezervi blokiran.
Godine 2020. Venezuela je podigla tužbu na londonskom sudu, tražeći da joj se zlato vrati kako bi mogla financirati mjere suzbijanja pandemije covida 19.
Pravni spor zaključen je presudom britanskog vrhovnog suda da ne može odobriti povrat zlata budući je London formalno za privremenog predsjednika Venezuele priznao tadašnjeg vođu venezuelanske oporbe Juana Guaidóa.
Britanska središnja banka još čeka pravnu odluku tko je ovlašten za odlučivanje o dva venezuelanskih računa, navela je u travnju australska medijska kuća ABC, uz napomenu da britanski regulator nije odgovorilo na upit o tome koliko bi dugo poluge mogle biti zadržane u Londonu.
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