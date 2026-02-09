Venezuela: Oporbeni političar otet nedugo nakon puštanja iz zatvora

Vlada niječe da drži političke zatvorenike i tvrdi da su zatvorenici počinili kaznena djela. Dužnosnici kažu da je gotovo 900 tih ljudi pušteno na slobodu, ali nisu bili jasni oko vremenskog okvira i čini se da uključuju puštanja iz prethodnih godina. Vlada nije dala službeni popis koliko će zatvorenika biti pušteno niti otkrila njihov identitet. Organizacija za ljudska prava Foro Penal izjavila je da je 383 politička zatvorenika pušteno otkako je venezuelska vlada 8. siječnja objavila da će početi novi val puštanja na slobodu. U nedjelju je pušteno još 35 ljudi, među njima i oporbeni političar Freddy Superlan i odvjetnik Perkins Rocha, također bliski saveznici Machado.