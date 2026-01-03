VIDEO / Objavljena snimka: Ukrajinci nasamarili Ruse i dobro zaradili

Kapustina, koji je tijekom rata u Ukrajini vodio prekogranične napade na ruski teritorij, je u subotu proglašen mrtvim, ali su ukrajinski dužnosnici otkrili da je ta tvrdnja bila varka. Kapustin, poznat i kao Denis Nikitin i White Rex, pojavio se putem videoveze na brifingu uz čelnika vojne obavještajne službe Kirila Budanova, koji mu je čestitao na povratku u život.