Povratak u život

VIDEO / Objavljena snimka: Ukrajinci nasamarili Ruse i dobro zaradili

author
N1 Info
|
03. sij. 2026. 08:07
Ukrajina
Screenshot/X

Ukrajinska vojna obavještajna služba priopćila je u četvrtak da je lažirala smrt zapovjednika proukrajinskog nacionalističkog Ruskog dobrovoljačkog korpusa (RDK) Denisa Kapustina da bi osujetila plan atentata koji su, prema navodima, naredile ruske specijalne snage.

Kapustina, koji je tijekom rata u Ukrajini vodio prekogranične napade na ruski teritorij, je u subotu proglašen mrtvim, ali su ukrajinski dužnosnici otkrili da je ta tvrdnja bila varka. Kapustin, poznat i kao Denis Nikitin i White Rex, pojavio se putem videoveze na brifingu uz čelnika vojne obavještajne službe Kirila Budanova, koji mu je čestitao na povratku u život.

Pokušaj atentata, navela je ukrajinska vojna obavještajna agencija, naredile su ruske službe koje su navodno za provedbu plana izdvojile 500.000 dolara, objavio je Radio Free Europe.

Da bi se lažna priča bila uvjerljiva, napravljena je videosnimka koja prikazuje dva jurišna drona. Prvi dron uletio je u kombi vozilo u kojem je bio Kapustin, a drugi je snimio posljedice udara, odnosno zapaljeno vozilo.

Naručitelji ubojstva u ruskim specijalnim službama povjerovali su snimci koja im je dostavljena i za obavljeni posao ukrajinskim obavještajcima platili pola milijuna dolara.

Kapustin je nakon objave da je ipak živ rekao da je spreman nastaviti s borbenim i specijalnim misijama, prenosi Dnevnik.hr.

Teme
Rusija Ukrajina

