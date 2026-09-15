Biton je bio među 11 sportaša s invaliditetom prikazanih na plakatima u Adidasovim trgovinama u Izraelu. No aktivisti su poručili da je uključivanje bivšeg izraelskog vojnika u reklamnu kampanju usmjerenu na osobe s amputacijama neosjetljivo s obzirom na katastrofalne posljedice izraelskog genocidnog rata u Gazi, gdje su tisuće Palestinaca ostale bez udova.