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poziv na bojkot

VIDEO / Adidas se ispričao nakon salve kritika zbog reklame s vojnikom IDF-a

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15. ruj. 2026. 15:21
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A Palestinian amputee waits to play in a football match as part of the Hope Tournament organised by the Deniz Feneri Association and the Palestine Amputee Football Association in Deir al-Balah in the central Gaza Strip on November 17, 2025.
Bashar Taleb / AFP / BASHAR TALEB

Adidas se ispričao nakon što je reklamna kampanja s bivšim izraelskim vojnikom izazvala kritike dok u Gazi raste broj ljudi s amputacijama

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Adidas se u ponedjeljak ispričao nakon što je lokalna izraelska reklamna kampanja u kojoj se pojavljuje bivši izraelski vojnik izazvala kritike propalestinskih aktivista i obnovila pozive na bojkot njemačkog proizvođača sportske opreme, prenosi Arab News.

Kampanjom se promovirala Adidasova usluga Single Shoe, a u njoj se pojavio Shalev Biton, kojemu je amputirana lijeva noga nakon što je 2021. ranjen dok je služio u izraelskoj vojsci.

„Svjesni smo da je fotografija korištena u nedavnoj lokalnoj kampanji našeg lokalnog tima izazvala zabrinutost i snažne reakcije“, priopćio je Adidas, prenosi The Times of Israel.

„Nikada nam nije bila namjera ikoga uvrijediti i ispričavamo se svima koje je to pogodilo. Svjesni smo iznesenih primjedbi i ozbiljno shvaćamo povratne informacije.“

Adidas je promociju opisao kao lokalnu inicijativu, a ne kao dio globalne kampanje.

Biton je bio među 11 sportaša s invaliditetom prikazanih na plakatima u Adidasovim trgovinama u Izraelu. No aktivisti su poručili da je uključivanje bivšeg izraelskog vojnika u reklamnu kampanju usmjerenu na osobe s amputacijama neosjetljivo s obzirom na katastrofalne posljedice izraelskog genocidnog rata u Gazi, gdje su tisuće Palestinaca ostale bez udova.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je u svibnju da je u Gazi od listopada 2023. zabilježeno više od 5000 traumatskih amputacija udova i više od 22.000 teških ozljeda ekstremiteta. Navela je i da su djeca činila do četvrtine osoba s ozljedama koje su im trajno promijenile život.

Adidas navodi da je njegova usluga Single Shoe namijenjena povećanju pristupačnosti tako što osobama kojima nedostaje dio ili cijeli ud omogućuje kupnju samo jedne cipele umjesto para. Kompanija je uslugu u siječnju pokrenula u 23 europske zemlje, nudeći pojedinačne cipele po polovini cijene para u Adidasovim trgovinama i outletima.

Teme
adidasova kampanja amputacije cionizam genocid u gazi izraelski vojnik propalestinski bojkot sukob u gazi

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