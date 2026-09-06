obustavljen zračni promet
VIDEO / Amazonov teretni avion izletio s piste u Miamiju: Više ozlijeđenih, avion se zapalio
Teretni avion kompanije Amazon izletio je s piste u zračnoj luci u Miamiju, nakon čega je došlo do požara. Na mjestu nesreće viđen je gust crni dim, a prema prvim informacijama ima više ozlijeđenih.
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Nesreća se dogodila oko 13:55 po lokalnom vremenu, kada je avion, koji je u Miami stigao iz San Juana u Portoriku, prešao kraj piste i udario u nekoliko vozila, piše Sky News.
Vatrogasci Miami-Dadea priopćili su da su nakon dojave o opasnom događaju na mjestu nesreće zatekli avion zahvaćen plamenom i gustim dimom. U intervenciji sudjeluje više od 60 pripadnika vatrogasne službe.
WATCH: Second angle shows the Prime Air Boeing 767 cargo plane on fire with heavy black smoke after overshooting the runway at Miami International Airport. pic.twitter.com/YQ6U0csGfg— Scope Report (@ScopeReport_) September 6, 2026
"Više pacijenata" nalazi se na mjestu događaja, a službe zasad nisu objavile njihov točan broj ni težinu ozljeda.
Zbog nesreće je obustavljen zračni promet, a sve piste i rulnice u zračnoj luci trenutačno su zatvorene, prenosi BBC.
Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) potvrdila je da je avion izletio s piste nakon leta iz Portorika. Istraga o uzrocima nesreće je u tijeku.
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