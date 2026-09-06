Oglas

obustavljen zračni promet

VIDEO / Amazonov teretni avion izletio s piste u Miamiju: Više ozlijeđenih, avion se zapalio

author
N1 Info
|
06. ruj. 2026. 21:59
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
A view of an Amazon Prime Air cargo plane. REUTERS/Marco Bello
REUTERS/Marco Bello

Teretni avion kompanije Amazon izletio je s piste u zračnoj luci u Miamiju, nakon čega je došlo do požara. Na mjestu nesreće viđen je gust crni dim, a prema prvim informacijama ima više ozlijeđenih.

Oglas

Nesreća se dogodila oko 13:55 po lokalnom vremenu, kada je avion, koji je u Miami stigao iz San Juana u Portoriku, prešao kraj piste i udario u nekoliko vozila, piše Sky News.

Vatrogasci Miami-Dadea priopćili su da su nakon dojave o opasnom događaju na mjestu nesreće zatekli avion zahvaćen plamenom i gustim dimom. U intervenciji sudjeluje više od 60 pripadnika vatrogasne službe.

"Više pacijenata" nalazi se na mjestu događaja, a službe zasad nisu objavile njihov točan broj ni težinu ozljeda.

Zbog nesreće je obustavljen zračni promet, a sve piste i rulnice u zračnoj luci trenutačno su zatvorene, prenosi BBC.

Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) potvrdila je da je avion izletio s piste nakon leta iz Portorika. Istraga o uzrocima nesreće je u tijeku.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
amazon avionska nesreća miami

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ