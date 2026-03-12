Precision Strike Missile
VIDEO / Amerikanci protiv Irana prvi put upotrijebili ove rakete: "Imaju nenadmašnu sposobnost dubokog udara“
Nova Precision Strike Missile (PrSM) američke vojske, kako se skraćeno naziva, oružje je srednjeg do dugog dometa namijenjeno zamjeni zastarjelog Army Tactical Missile Systema (ATACMS).
Rat u Iranu donio je upotrebu velikog broja novih vrsta oružja, od naprednih borbenih zrakoplova do jeftinih dronova.
Jedno od najnovijih oružja koje je prvi put korišteno na bojištu upravo je Precision Strike Missile (PrSM), koji je imao svoje prvo djelovanje kada su ga Sjedinjene Američke Države upotrijebile za napade na iranske vojne ciljeve tijekom aktualne američko-izraelske intervencije u toj zemlji, piše Euronews.
Zapovjednik američkog Centralnog zapovjedništva (CENTCOM) admiral Brad Cooper rekao je nakon prvog korištenja da PrSM američkoj vojsci daje "nenadmašnu sposobnost dubokog udara“.
PrSM je sustav oružja zemlja-zemlja sposoban pogađati ciljeve na udaljenosti od 60 do 500 kilometara, daleko izvan dometa bilo kojeg topničkog ili konvencionalnog raketnog sustava. Projektili su raketnog pogona i navode se pomoću inercijskog navigacijskog sustava uz podršku GPS-a.
Mogu se lansirati s vozila M142 HIMARS ili M270 MLRS, a nose bojnu glavu težine 91 kilogram s eksplozivno-fragmentacijskim učinkom, namijenjenu uništavanju velikih ili utvrđenih ciljeva.
Modularni raketni sustav
Svaki projektil PrSM dug je nešto manje od četiri metra i ima promjer 43 centimetra, a masa mu doseže 817 kilograma. Ovakav kompaktniji dizajn omogućuje lanserima da nose dvije rakete umjesto jedne, kao kod prijašnjih generacija.
PrSM dolazi u četiri "inkrementa“, od kojih su neki još u razvoju. Inkrement jedan standardni je sustav koji trenutno koriste američka i australska vojska. Inkrement dva bit će protubrodski raketni sustav dometa do 1.000 kilometara s bržim projektilom, čija se isporuka očekuje 2028. godine.
Inkrement tri nadograđuje prethodne verzije i bit će specijaliziran za uništavanje utvrđenja te lansiranje specijaliziranih dronova i kliznih bombi.
Inkrement četiri trebao bi povećati domet na više od 1.000 kilometara, a spominje se i peta verzija koja bi uključivala autonomno lansirno vozilo.
Raketu proizvodi odjel Missiles and Fire Control tvrtke Lockheed Martin, koji PrSM opisuje kao "raketu nove generacije za precizne udare velikog dometa“.
Razvoj je započeo 2016. godine kao odgovor na poziv američke vojske u sklopu inicijative Long Range Precision Fires, a prva isporuka realizirana je u kolovozu 2023.
Cilj inicijative bio je zamijeniti zastarjeli Army Tactical Missile System (ATACMS) sustavom prilagođenim 21. stoljeću, s većim sposobnostima, većom preciznošću i fleksibilnijim vrstama bojevih glava.
PrSM ispunjava te zahtjeve, uz manju radarsku uočljivost, smanjene potrebe za održavanjem i veću kompatibilnost s postojećim sustavima naoružanja poput HIMARS-a i MLRS-a.
Dosad se programu PrSM pridružila Australija, koja je 2024. kupila nekoliko lansera, dok je Ujedinjeno Kraljevstvo razmatralo pridruživanje još 2021. Pokušaj Norveške da kupi nekoliko sustava SAD je odbio u siječnju 2025.
Zašto je uvođenje PrSM-a važno?
Američko raspoređivanje ovog projektila postalo je moguće tek 2019. godine, kada je prva administracija Donalda Trumpa suspendirala sudjelovanje SAD-a u Sporazumu o nuklearnim snagama srednjeg dometa (INF) s Rusijom.
Odluka o napuštanju sporazuma, koji je trebao spriječiti širenje raketa velikog dometa, donesena je kao odgovor na ranija ruska kršenja dogovora.
"Ne možemo više biti ograničeni sporazumom dok ga Rusija bez srama krši“, izjavio je tadašnji američki državni tajnik Mike Pompeo.
Sporazum je ograničavao domet kopneno lansiranih projektila na 500 kilometara, s ciljem uklanjanja raketa većeg dometa i nuklearnih sposobnosti.
Iako PrSM ne može nositi nuklearne bojeve glave, razvojem sustava projektila srednjeg i dugog dometa u velikim količinama SAD bi mogao postaviti opasan presedan.
