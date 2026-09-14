mirno i gotovo svečano
VIDEO / Čitanje rezultata na švedskim izborima kao Eurosong: "Kod nas je ratno stanje, a oni slave demokraciju"
Na parlamentarnim izborima u Švedskoj vodila se neizvjesna politička utrka. Nakon prebrojavanja gotovo 90 posto glasova, blok predvođen socijaldemokratkinjom Magdalenom Andersson imao je prednost od samo jednog zastupničkog mandata u parlamentu koji broji 349 mjesta.
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Socijaldemokrati su ostali najjača pojedinačna stranka s približno 28 posto glasova, dok su vladajući Moderati premijera Ulfa Kristerssona osvojili oko 19,9 posto. Najveći pad zabilježili su Švedski demokrati, desna i prot imigracijska stranka, koja je osvojila oko 17,6 posto, u odnosu na 20,5 posto koliko je imala na izborima 2022. godine.
Konačni rezultati u trenutku objave još nisu bili poznati jer se u Švedskoj glasovi dodatno provjeravaju i prebrojavaju. Zbog toga je ostalo otvoreno pitanje tko će uspjeti sastaviti novu vladu.
Swedish elections EXIT POLL is the best thing this planet, i'm crying 😭 https://t.co/Gf2SFIQhM0 pic.twitter.com/IJL5JAlEua— Gabriel 𑁍 (@vodimtenigranku) September 13, 2026
No, mnogo veću pozornost javnosti izvan Švedske privukao je način na koji je tamošnja nacionalna televizija pratila izborne rezultate. Sve stranke bile su prikazane u odvojenim dijelovima ekrana, dok se uživo prenosila njihova reakcija na osvojene glasove i postotke. Rezultati su se objavljivali redom, počevši od stranaka s najvećim brojem glasova.
Cijeli format mnoge je gledatelje podsjetio na Eurosong, pa su se društvenim mrežama brzo proširile usporedbe švedskih izbora s glazbenim natjecanjem.
Posebno su se istaknuli komentari korisnika iz Srbije, koji su način praćenja izbora usporedili s političkom atmosferom u vlastitoj zemlji, prenosi Nova.rs.
"Dok je kod nas ratno stanje, oni slave praznik demokracije", napisao je jedan korisnik ispod snimke švedskog izbornog prijenosa.
Drugi su isticali kako švedski izbori izgledaju mirno i gotovo svečano, dok su izborni procesi u Srbiji često obilježeni snažnim političkim tenzijama i podjelama.
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