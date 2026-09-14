VIDEO / Čitanje rezultata na švedskim izborima kao Eurosong: "Kod nas je ratno stanje, a oni slave demokraciju"

No, mnogo veću pozornost javnosti izvan Švedske privukao je način na koji je tamošnja nacionalna televizija pratila izborne rezultate. Sve stranke bile su prikazane u odvojenim dijelovima ekrana, dok se uživo prenosila njihova reakcija na osvojene glasove i postotke. Rezultati su se objavljivali redom, počevši od stranaka s najvećim brojem glasova.