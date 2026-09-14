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izmjene zakona

Nova pravila za gospodarenje otpadom, Plenković najavio strožije kazne

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14. ruj. 2026. 12:59
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10.09.2026., Zagreb - Predsjednik Vlade Andrej Plenkovic Photo: Marko Seper/PIXSELL
PIXSELL / Marko Seper/PIXSELL

U NSK-u u Zagrebu održana je sjednica Vlade. Uvodno se obratio premijer Andrej Plenković.

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Premijer je na početku osudio napad na učenika u jednoj zagrebačkoj školi u petak. "Bili smo potreseni ovim incidentom", poručio je dodajući da, srećom, nije bilo fatalnih posljedica te je kriminalističko istraživanje još uvijek u tijeku. U školu je upućen i krizni tim, kaže premijer.

Jučer su na Braču bili ministar Medved i ministar Glavina, a zbog velikog požara koji je zahvatio dio ovog otoka. Dvoje ljudi je tražilo liječničku pomoć. Plenković je zahvalio vatrogascima koji se bore s vatrom, uključujući i postrojbe HRZ-a.

Nove cijene goriva

Od sutra na snagu stupaju nove cijene goriva.

Plenković je na sjednici Vlade ponovio nove cijene i dodao kako je gorivo i dalje jeftinije zahvaljujući potezima Vlade.

"Po prvi put smo spustili trošarine na dizel ispod razine propisane europskom direktivom", kaže.

Novi zakon

Govoreći o današnjoj sjednici Vlade izdvojio je tri točke.

Prva je Zakon o gospodarenju otpadom koji se upućuje u saborsku proceduru i kojim se, kaže premijer, predviđaju strožije kazne. Zakon je već ranije pripremljen, a cilj izmjena je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom i pojačati nadzor nad onima koji otpadom gospodare. Plenković naglašava i financijski teret "ne smije biti na građanima".

Vlada je, kaže Plenković, odlučila osnovati Znanstveni savjeta za stručnu potporu Vladi Republike Hrvatske u sanaciji nezakonito odloženog otpada na lokaciji Gospić. Savjetom će predsjedati rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić. Ovim potezom Vlada želi doprinijeti smirenijoj i stručnoj raspravi o temi Gospića.

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