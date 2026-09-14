Prva je Zakon o gospodarenju otpadom koji se upućuje u saborsku proceduru i kojim se, kaže premijer, predviđaju strožije kazne. Zakon je već ranije pripremljen, a cilj izmjena je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom i pojačati nadzor nad onima koji otpadom gospodare. Plenković naglašava i financijski teret "ne smije biti na građanima".