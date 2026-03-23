VIDEO / Deseci ukrajinskih dronova na Baltiku, ključna ruska luka u plamenu

Baltičke luke Primorsk i Ust-Luga u Rusiji, najveća izvozna čvorišta nafte, obustavile su izvoz sirove nafte i goriva od nedjelje nakon napada dronovima, rekla su u ponedjeljak za Reuters dva izvora iz industrije.
Ta obustava dodatno pogoršava globalne nestašice uzrokovane zatvaranjem Hormuškog tjesnaca od strane Teherana zbog američko-izraelskog rata protiv Irana, piše Reuters.
Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko rekao je da je nekoliko spremnika goriva u Primorsku zapaljeno nakon napada dronovima, ali nije spomenuo obustavu izvoza nafte.
Nije odmah bilo jasno je li luka Ust-Luga pretrpjela ikakvu štetu. Ruski monopolist za naftovode Transneft, koji upravlja objema lukama, nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar. Primorsk, koji može izvoziti više od milijun barela sirove nafte dnevno, glavno je izvozno središte za rusku naftu Urals i visokokvalitetni dizel.
Prema izvorima, Ust-Luga je prošle godine izvezla 32,9 milijuna tona naftnih proizvoda, a Primorsk 16,8 milijuna tona. Ust-Luga obrađuje oko 700.000 barela dnevno izvoza nafte.
💬 Primorsk ist Russlands größter Öl-Verladeterminal an der Ostsee und wickelt etwa 60% seiner seeseitigen Rohölexporte ab;— Siegfried 💙💛💩Brandenburg gegen Nazis💩 (@Siegfri41835106) March 23, 2026
Ukrajina redovito napada rusku naftnu infrastrukturu i rafinerije u pokušaju potkopavanja moskovske ratne ekonomije i otpora ruskoj četverogodišnjoj invaziji, no nije komentirala napade na baltičke luke. Utovar nafte bio je prekinut i kada je Primorsk bio napadnut u rujnu.
Ovog mjeseca, izvoz nafte iz najveće ruske crnomorske luke Novorosijsk također je bio pogođen napadima dronovima. Drozdenko je rekao da je u nedavnim napadima iznad Lenjingradske oblasti srušeno 35 dronova, dok je ministarstvo obrane priopćilo da je tijekom noći nad Rusijom presretnuto i uništeno ukupno 249 dronova.
🔥👀 Angeblich neue Videos des Angriffs auf den Seehafen Primorsk in Russland— Siegfried 💙💛💩Brandenburg gegen Nazis💩 (@Siegfri41835106) March 23, 2026
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
