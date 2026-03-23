"Hvala vam"

VIDEO / Iranci na projektile lijepe izjavu španjolskog premijera

23. ožu. 2026. 07:16
Na iranske projektile usmjerene prema Izraelu lijepe se naljepnice s antiratnim izjavama španjolskog premijera Pedra Sancheza, pokazuju slike koje kruže iranskim medijima.

Naljepnice, ispisane na engleskom i perzijskom, nose citat koji se pripisuje Sanchezu: "Naravno, ovaj rat nije samo ilegalan, nego i neljudski."

"Hvala vam, premijeru", dodaje se na naljepnicama.

Praksa ispisivanja poruka na streljivu nije nova u ovom sukobu. Ranije ovog mjeseca iranska državna televizija emitirala je snimke vojnika koji su na projektile ispisivali poruke da će nastaviti napade sve dok i posljednji američki vojnik ne napusti Bliski istok.

Trump zaprijetio prekidom trgovinskih odnosa sa Španjolskom

Korištenje Sanchezovih riječi na iranskom naoružanju pokazuje poziciju koju je španjolski premijer zauzeo otkako je 28. veljače počela američko-izraelska vojna operacija protiv Irana. Sanchez, jedan od rijetkih čelnika u Europi koji je te napade osudio kao "neopravdane" i "opasne", u televizijskom obraćanju naciji poručio je da je stav Španjolske "ne ratu".

Njegova vlada otišla je i dalje od same retorike. Madrid nije dopustio američkim snagama korištenje zajednički upravljanih pomorske baze Rota i zračne baze Moron na jugu Španjolske za operacije protiv Irana, što je potaknulo predsjednika Donalda Trumpa da zaprijeti prekidom svih trgovinskih odnosa sa Španjolskom.

Na summitu Europske unije u Bruxellesu prošlog tjedna Sanchez je jasno ponovio svoj stav. "Protiv smo ovog rata jer je ilegalan", rekao je novinarima, dodajući da on nanosi veliku štetu civilima, povećava broj raseljenih i proizvodi gospodarske posljedice koje se već osjećaju diljem zemalja u razvoju, prenosi Index.hr.

U zasebnom govoru podsjetio je na rat u Iraku 2003. godine i naglasio da je još jedna američka administracija prije dva desetljeća uvukla Europu u bliskoistočni sukob. "Ne iluziji da probleme svijeta možemo riješiti bombama", naveo je.

Iran Pedro Sanchez Rat na Bliskom istoku SAD

