Ekološki aktivist: Svaka država ima mafiju. U Hrvatskoj mafija ima državu

„To bi bilo pet milijuna tona blatnih voda, s hrpom mikroorganizama i invazivnih vrsta. I grupica nas se sastala kod mene doma i imali smo tri mogućnosti. Prva mogućnost je bila odseliti. Druga je ignorirati problem, ali onda bi tek kasnije buknuo. Ili ono, kao tri majmuna u budizmu: ne govori loše, ne čuje loše, ne vidi loše. Ili se pokušati boriti. I nas šest luđaka je odlučilo pokušati pružiti otpor projektu iza kojeg je po globusu stajao i Bush i Putin i Mesić i svi”, rekao je.