VIDEO / Je li Iran zaista srušio "neuništivi" američki F-35?
Nadzvučni borbeni zrakoplov dizajniran je tako da izbjegne otkrivanje radarom i drugim tehnologijama.
Nakon što je američki borbeni zrakoplov F-35 prošlog tjedna prisilno sletio u zračnu bazu na Bliskom istoku tijekom eskalacije američko-izraelskog rata protiv Irana, dva izvora upoznata sa situacijom rekla su američkim medijima da je zrakoplov pogođen od strane Irana dok se vraćao s borbene misije – tvrdnju su prenijeli i iranski državni mediji.
Ako je to točno, bio bi to prvi put tijekom rata da je pogođen F-35, ključni element američke zračne moći.
Što znamo o incidentu?
Nakon prisilnog slijetanja stealth lovca F-35 u četvrtak, glasnogovornik Središnjeg zapovjedništva SAD-a (CENTCOM), kapetan Tim Hawkins, rekao je da je zrakoplov sigurno sletio i da je pilot u stabilnom stanju, piše Al Jazeera.
„Ovaj incident je pod istragom”, dodao je Hawkins, ne navodeći razlog niti točnu lokaciju slijetanja.
Istog dana, Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je da je gađala američki zrakoplov.
Prema izvješću časopisa Air & Space Forces Magazine, pilot je zadobio ozljede od gelera, a zrakoplov je pogođen vatrom sa zemlje, prema neimenovanim izvorima. Iranska novinska agencija Tasnim objavila je i snimke za koje tvrdi da prikazuju pogodak F-35 od strane iranske protuzračne obrane.
Što je F-35 i zašto je poseban?
F-35 je obitelj stealth borbenih zrakoplova koje proizvodi američka tvrtka Lockheed Martin. Model F-35 Lightning II smatra se jednim od najnaprednijih borbenih zrakoplova na svijetu.
Njegova prednost leži u kombinaciji stealth tehnologije, naprednih senzora i snažne računalne obrade podataka. Zrakoplov je dizajniran da bude teško uočljiv te da pilotu pruža sveobuhvatne informacije o okruženju putem sustava senzora i kamera od 360 stupnjeva.
U programu F-35 sudjeluju brojne zemlje, uključujući Australiju, Kanadu, Italiju, Dansku, Nizozemsku, Norvešku i Ujedinjeno Kraljevstvo, dok su ga kupile i zemlje poput Japana, Južne Koreje i Izraela.
Postoje tri varijante:
- F-35A – standardna verzija za klasične piste
- F-35B – može vertikalno slijetati i polijetati s kratkih pista
- F-35C – verzija za nosače zrakoplova i duge operacije
Nije poznato koji je model Iran navodno pogodio.
Zašto bi to bilo značajno?
Američki dužnosnici zasad nisu potvrdili da je F-35 pogođen. Trump je izjavio: „Letimo gdje god želimo. Nitko ni ne puca na nas.”
Ipak, ako bi se tvrdnje pokazale točnima, to bi bilo značajno jer bi pokazalo da ni stealth zrakoplovi nisu neranjivi. Stručnjaci ističu da bi to značilo kako i najnapredniji zrakoplovi mogu biti ugroženi u okruženju s jakom i prilagodljivom protuzračnom obranom.
Koje je gubitke SAD pretrpio u ratu s Iranom?
Od početka sukoba 28. veljače, SAD je navodno izgubio 12 dronova MQ-9 Reaper.
Također je prijavljeno da je pet zrakoplova za nadopunu gorivom KC-135 oštećeno u iranskom raketnom napadu na bazu u Saudijskoj Arabiji 14. ožujka, iako to nije neovisno potvrđeno.
Dana 1. ožujka tri američka F-15E Strike Eagle zrakoplova oborena su u incidentu prijateljske vatre u kojem je sudjelovao kuvajtski F/A-18. Svih šest članova posade se katapultiralo i spašeno je. Iran je također tvrdio da je oborio F-15 iznad svog teritorija, no SAD je to demantirao.
Ukupno je u borbenim operacijama poginulo najmanje 13 američkih vojnika, a oko 200 ih je ranjeno. U Iranu je, prema lokalnim vlastima, poginulo najmanje 1.444 ljudi, dok je 18.551 osoba ozlijeđena od početka sukoba.
