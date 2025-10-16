VIDEO / Eksplozije odjekuju Ukrajinom, Rusija lansirala bombardere MiG-31

Ukrajinske zračne snage objavile su opće upozorenje na raketnu prijetnju oko 5:20 po lokalnom vremenu, upozoravajući da je Rusija lansirala bombardere MiG-31. Sat kasnije, Zračne snage su objavile da je još jedan ruski MiG-31 poletio s aerodroma Savaslejka u Nižnjem Novgorodu, prenosi Kyiv Independent.