VIDEO / Eksplozije odjekuju Ukrajinom, Rusija lansirala bombardere MiG-31

N1 Info
16. lis. 2025. 07:48
SERGEY BOBOK / AFP / ilustracija

Rusija je u ranim jutarnjim satima pokrenula opsežan raketni napad na Ukrajinu, gađajući gradove u nekoliko regija i aktivirajući uzbune za zračnu opasnost diljem zemlje.

Ukrajinske zračne snage objavile su opće upozorenje na raketnu prijetnju oko 5:20 po lokalnom vremenu, upozoravajući da je Rusija lansirala bombardere MiG-31. Sat kasnije, Zračne snage su objavile da je još jedan ruski MiG-31 poletio s aerodroma Savaslejka u Nižnjem Novgorodu, prenosi Kyiv Independent. 

Zrakoplovi MiG-31 mogu nositi hipersonične rakete Kinžal, koje Rusija koristi za napade na mete duboko unutar ukrajinskog teritorija, javlja Index.

Eksplozije diljem Ukrajine

Ubrzo nakon prvog upozorenja, eksplozije su odjeknule u više ukrajinskih gradova. Prema informacijama medijske kuće Suspilne, detonacije su zasad prijavljene u Harkivu i Izjumu (Harkovska oblast), Kropivnickom (Kirovogradska oblast) i Poltavi.

Nakon drugog općeg upozorenja, eksplozije su zabilježene u Černihivu, a nova serija detonacija čula se u Harkivu. Guverner Černihivske oblasti Dmitro Brižinski kasnije je izvijestio da je napad pogodio neimenovano poduzeće u gradu.

Napadi su još u tijeku, a informacije o šteti i žrtvama još nisu dostupne.

Različite vrste oružja u napadu

Prema Zračnim snagama, u najnovijem ruskom napadu korištene su balističke i krstareće rakete, kao i rojevi dronova tipa Šahed.

Napad dolazi samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump tijekom konferencije za novinare u Ovalnom uredu 15. listopada pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da prestane ubijati Ukrajince.

