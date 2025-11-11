Oglas

povećava se broj ubijenih

Koliko je puta Izrael prekršio primirje u Gazi? Evo brojki

author
N1 Info
|
11. stu. 2025. 18:47
Palestinians take shelter in their tents, during a ceasefire between Israel and Hamas, in Al-Mawasi, Khan Younis, southern Gaza Strip, November 11, 2025.
REUTERS/Haseeb Alwazeer

Mjesec dana nakon stupanja na snagu primirja u Pojasu Gaze, izraelske su snage gotovo svakodnevnim napadima kršile sporazum, pri čemu su ubile najmanje 242 Palestinca i ranile 622, navodi palestinsko Ministarstvo zdravstva.

282 izraelska kršenja primirja

Prema izvješću Vladinog medijskog ureda u Gazi, Izrael je od 10. listopada do 10. studenoga prekršio primirje najmanje 282 puta – zračnim i topničkim napadima te izravnom paljbom. Civili su gađani 88 puta, izraelske su snage 12 puta upale u stambena područja izvan „žute linije“, Gazu su bombardirale 124 puta, a 52 puta su rušile imovinu stanovnika. Također je uhićeno 23 Palestinaca.

Izrael, osim toga, nastavlja blokirati ključnu humanitarnu pomoć i uništavati domove i infrastrukturu diljem Pojasa Gaze.

Uvjeti primirja

Sporazum o primirju, koji je 29. rujna predstavio SAD kroz 20 točaka (bez palestinskog sudjelovanja), trebao je:

  • okončati neprijateljstva između Izraela i Hamasa,
  • omogućiti pun ulazak humanitarne pomoći u Gazu,
  • osloboditi sve taoce koje Hamas drži u enklavi,
  • osloboditi oko 2.000 palestinskih zatvorenika,
  • povući izraelske snage do „žute linije“.

Svečano potpisivanje održano je 13. listopada u prisustvu predstavnika 30 država i američkog predsjednika Donalda Trumpa, no Izrael i Hamas nisu sudjelovali, što je potaknulo sumnje u učinkovitost sporazuma.

Izrael je i dalje izričito protiv stvaranja palestinske države, dok SAD nastavlja isporuke oružja i diplomatsku potporu izraelskoj vojsci, unatoč kritikama zbog genocidnih postupaka u Gazi.

Napadi gotovo svakog dana

Analiza Al Jazeere pokazuje da je Izrael napadao Gazu 25 od posljednjih 31 dana primirja — samo je šest dana prošlo bez nasilja, pogibija ili ranjavanja. Unatoč tome, Washington tvrdi da „primirje i dalje traje“.

Smrti i ranjavanja od početka primirja

Od stupanja primirja na snagu 10. listopada u podne, izraelske su snage ubile najmanje 242 Palestinca i ranile 622.

Dva najsmrtonosnija dana bila su 19. i 29. listopada:

  • 19. listopada – Izrael je, tvrdeći da Hamas krši primirje jer su ubijena dva izraelska vojnika u Rafahu, ubio 45 ljudi u valu zračnih napada diljem Gaze.
  • 29. listopada – Izrael je ubio 109 ljudi, među njima 52 djece, nakon razmjene vatre u Rafahu u kojoj je poginuo jedan izraelski vojnik.
al jazeera gaza
Al Jazeera

Trump je tada izjavio da se „Izrael ima pravo osvetiti“, nazvavši napade „odmazdom“.

Ukupni gubici od početka rata (7. listopada 2023. – 10. studenoga 2025.)

  • Ubijeno: najmanje 69.179 ljudi, uključujući 20.179 djece
  • Ranjeno: najmanje 170.693 ljudi

Humanitarna situacija: blokada pomoći

Iako je primirjem predviđen „potpuni i neometani ulazak pomoći u Gazu“, stvarnost je posve drukčija.

Prema Svjetskom programu za hranu (WFP), samo polovica potrebne hrane dolazi do stanovnika Gaze. Palestinske humanitarne organizacije procjenjuju da je ušlo tek 25 % dogovorene količine pomoći.

Od 10. listopada do 9. studenoga, prema podacima UN-ovog nadzornog sustava 2720, u Gazu je stiglo 3.451 kamion pomoći, dok je prema podacima Vladinog medijskog ureda do 6. studenoga ukupno ušlo 4.453 kamiona, od očekivanih 15.600 — u prosjeku 171 dnevno, umjesto planiranih 600.

Bijela kuća, međutim, tvrdi da je ušlo „skoro 15.000 kamiona“, broj koji palestinske i međunarodne organizacije snažno osporavaju.

Uz to, Izrael je zabranio više od 350 osnovnih prehrambenih proizvoda poput mesa, mliječnih proizvoda i povrća, dok dopušta grickalice, čokoladu, čips i gazirana pića.

Pravna osnova primirja

Prema Lieberovu institutu, primirje znači privremenu obustavu borbenih djelovanja – „zamrzavanje sukoba na postojećem stanju“. Obnavljanje neprijateljstava krši politički dogovor, ali ne nužno međunarodno pravo, osim ako primirje nije dio obvezujućeg ugovora ili rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a.

Teme
Gaza Humanitarna blokada Gaze Izrael Izraelska kršenja primirja Napadi na civile genocid u gazi izrael blokira humanitarnu pomoć

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
