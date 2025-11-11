Koliko je puta Izrael prekršio primirje u Gazi? Evo brojki

Prema izvješću Vladinog medijskog ureda u Gazi, Izrael je od 10. listopada do 10. studenoga prekršio primirje najmanje 282 puta – zračnim i topničkim napadima te izravnom paljbom. Civili su gađani 88 puta, izraelske su snage 12 puta upale u stambena područja izvan „žute linije“, Gazu su bombardirale 124 puta, a 52 puta su rušile imovinu stanovnika. Također je uhićeno 23 Palestinaca.