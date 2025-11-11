povećava se broj ubijenih
Koliko je puta Izrael prekršio primirje u Gazi? Evo brojki
Mjesec dana nakon stupanja na snagu primirja u Pojasu Gaze, izraelske su snage gotovo svakodnevnim napadima kršile sporazum, pri čemu su ubile najmanje 242 Palestinca i ranile 622, navodi palestinsko Ministarstvo zdravstva.
282 izraelska kršenja primirja
Prema izvješću Vladinog medijskog ureda u Gazi, Izrael je od 10. listopada do 10. studenoga prekršio primirje najmanje 282 puta – zračnim i topničkim napadima te izravnom paljbom. Civili su gađani 88 puta, izraelske su snage 12 puta upale u stambena područja izvan „žute linije“, Gazu su bombardirale 124 puta, a 52 puta su rušile imovinu stanovnika. Također je uhićeno 23 Palestinaca.
Izrael, osim toga, nastavlja blokirati ključnu humanitarnu pomoć i uništavati domove i infrastrukturu diljem Pojasa Gaze.
Uvjeti primirja
Sporazum o primirju, koji je 29. rujna predstavio SAD kroz 20 točaka (bez palestinskog sudjelovanja), trebao je:
- okončati neprijateljstva između Izraela i Hamasa,
- omogućiti pun ulazak humanitarne pomoći u Gazu,
- osloboditi sve taoce koje Hamas drži u enklavi,
- osloboditi oko 2.000 palestinskih zatvorenika,
- povući izraelske snage do „žute linije“.
Svečano potpisivanje održano je 13. listopada u prisustvu predstavnika 30 država i američkog predsjednika Donalda Trumpa, no Izrael i Hamas nisu sudjelovali, što je potaknulo sumnje u učinkovitost sporazuma.
Izrael je i dalje izričito protiv stvaranja palestinske države, dok SAD nastavlja isporuke oružja i diplomatsku potporu izraelskoj vojsci, unatoč kritikama zbog genocidnih postupaka u Gazi.
Napadi gotovo svakog dana
Analiza Al Jazeere pokazuje da je Izrael napadao Gazu 25 od posljednjih 31 dana primirja — samo je šest dana prošlo bez nasilja, pogibija ili ranjavanja. Unatoč tome, Washington tvrdi da „primirje i dalje traje“.
Smrti i ranjavanja od početka primirja
Od stupanja primirja na snagu 10. listopada u podne, izraelske su snage ubile najmanje 242 Palestinca i ranile 622.
Dva najsmrtonosnija dana bila su 19. i 29. listopada:
- 19. listopada – Izrael je, tvrdeći da Hamas krši primirje jer su ubijena dva izraelska vojnika u Rafahu, ubio 45 ljudi u valu zračnih napada diljem Gaze.
- 29. listopada – Izrael je ubio 109 ljudi, među njima 52 djece, nakon razmjene vatre u Rafahu u kojoj je poginuo jedan izraelski vojnik.
Trump je tada izjavio da se „Izrael ima pravo osvetiti“, nazvavši napade „odmazdom“.
Ukupni gubici od početka rata (7. listopada 2023. – 10. studenoga 2025.)
- Ubijeno: najmanje 69.179 ljudi, uključujući 20.179 djece
- Ranjeno: najmanje 170.693 ljudi
Humanitarna situacija: blokada pomoći
Iako je primirjem predviđen „potpuni i neometani ulazak pomoći u Gazu“, stvarnost je posve drukčija.
Prema Svjetskom programu za hranu (WFP), samo polovica potrebne hrane dolazi do stanovnika Gaze. Palestinske humanitarne organizacije procjenjuju da je ušlo tek 25 % dogovorene količine pomoći.
Od 10. listopada do 9. studenoga, prema podacima UN-ovog nadzornog sustava 2720, u Gazu je stiglo 3.451 kamion pomoći, dok je prema podacima Vladinog medijskog ureda do 6. studenoga ukupno ušlo 4.453 kamiona, od očekivanih 15.600 — u prosjeku 171 dnevno, umjesto planiranih 600.
Bijela kuća, međutim, tvrdi da je ušlo „skoro 15.000 kamiona“, broj koji palestinske i međunarodne organizacije snažno osporavaju.
Uz to, Izrael je zabranio više od 350 osnovnih prehrambenih proizvoda poput mesa, mliječnih proizvoda i povrća, dok dopušta grickalice, čokoladu, čips i gazirana pića.
Pravna osnova primirja
Prema Lieberovu institutu, primirje znači privremenu obustavu borbenih djelovanja – „zamrzavanje sukoba na postojećem stanju“. Obnavljanje neprijateljstava krši politički dogovor, ali ne nužno međunarodno pravo, osim ako primirje nije dio obvezujućeg ugovora ili rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a.
