VIDEO / Ključni ruski naftni terminal na Krimu u plamenu - satelitske snimke otkrile što je uništeno

Dr. Aura Sabadus, viša suradnica Centra za analizu europske politike (CEPA), izjavila je za Newsweek kako je napad na Feodosiju "još značajniji s obzirom na to da je to najveće pretovarno čvorište u regiji". Dodala je: "Osim što potkopava rusku vojsku na poluotoku, šalje i snažnu poruku o odlučnosti Ukrajine da povrati Krim."