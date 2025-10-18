11 golemih spremnika
VIDEO / Ključni ruski naftni terminal na Krimu u plamenu - satelitske snimke otkrile što je uništeno
Nakon niza ukrajinskih napada ovog mjeseca, ključno rusko središte za opskrbu gorivom na Krimu pretrpjelo je golemu štetu. Najnovije satelitske snimke potvrdile su ono o čemu se nagađalo tjednima: ukrajinski napadi nanijeli su katastrofalnu štetu naftnom terminalu u Feodosiji.
Prema analizi koju je objavio Radio Slobodna Europa, uništeno je najmanje 11 golemih spremnika goriva, dok je nekoliko drugih pretrpjelo toliko teška oštećenja da je njihov popravak gotovo nemoguć.
Ovi udari predstavljaju ozbiljan udarac za rusku logistiku i ekonomiju na okupiranom poluotoku.
A Russian fuel depot in Feodosia (occupied Crimea), was struck again tonight. The site had previously been targeted a week ago. https://t.co/gg5LqmKEGJ pic.twitter.com/nWubjWcqHj— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 12, 2025
Dva precizna udara u tjedan dana
Ukrajinske snage izvele su dva koordinirana napada na Pomorski naftni terminal (Morskoy Neftyanoi Terminal) u Feodosiji, strateški važan objekt za rusku vojsku.
Prvi udar bio je 6. listopada, a drugi, još razorniji, uslijedio je 13. listopada. Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine potvrdio je napade, opisujući postrojenje kao "višenamjenski tehnološki kompleks" koji služi za pretovar nafte i naftnih derivata između željezničkih cisterni, morskih plovila i cestovnog prijevoza, a sve u svrhu opskrbe ruske vojske.
Nakon napada izbio je ogroman požar. Gusti crni dim nadvio se nad lukom, a svjedoci su izvještavali o eksplozijama dok se vatra širila s jednog spremnika na drugi.
Prema izvješćima, požar je bio toliko intenzivan da ga vatrogasne službe nisu uspjele staviti pod kontrolu više od dva dana, a plamen je bio vidljiv s udaljenosti od čak 25 kilometara.
Nemoćna protuzračna obrana i strateški gubici
Posebno je značajna činjenica da ruski sustav protuzračne obrane Pantsir, postavljen na lokaciji još 2022. godine, nije uspio spriječiti niti jedan od ukrajinskih napada.
Full timeline of the Feodosia port oil depot since 2022 in @planet HR images: Pre-strike –> 'Pantsir' installed –> aftermath of the first Ukrainian strike on Oct. 7, 2024 –> aftermath of the second and third Ukrainian strikes on Oct. 6 and 13, 2025. pic.twitter.com/zBbnqYAdEq— Mark Krutov (@kromark) October 18, 2025
To uključuje i raniji napad iz listopada 2024. godine, kada je uništeno ili teško oštećeno 14 spremnika. Neuspjeh obrane ukazuje na sofisticiranost ukrajinskog planiranja i sve veću ranjivost ključnih ruskih vojnih postrojenja.
Terminal u Feodosiji najveći je takav objekt na Krimu, s procijenjenim kapacitetom skladištenja do 193.000 kubičnih metara naftnih derivata.
Njegovo uništenje izravno ugrožava opskrbne linije za ruske trupe na jugu Ukrajine i na samom poluotoku, otežavajući im vođenje daljnjih operacija. Ruske okupacijske vlasti na Krimu pokušale su umanjiti značaj događaja, opisujući ga isključivo kao "požar" i ne spominjući ukrajinski napad.
Satellite images show 11 fuel tanks completely destroyed at Feodosia oil depot in occupied Crimea following Ukrainian strikes on 6 and 13 Oct.— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 18, 2025
The key facility supplied fuel to Russian forces. A Pantsir air defense system installed in 2022 failed to prevent any of the three… pic.twitter.com/BtpkqzLRSQ
Šira strategija: Udar na rusko gospodarstvo i vojsku
Ovi napadi dio su šire i sustavne ukrajinske kampanje usmjerene na rusku energetsku infrastrukturu.
Vojni analitičari ističu da je cilj dvojak: poremetiti opskrbu gorivom za rusku vojsku i nanijeti izravan ekonomski pritisak na Kremlj. Prema nekim procjenama, ukrajinski udari bespilotnim letjelicama pogodili su između 38 i 40 posto ruskih rafinerijskih kapaciteta, uzrokujući nestašice benzina i dizela te rast cijena diljem Rusije.
Dr. Aura Sabadus, viša suradnica Centra za analizu europske politike (CEPA), izjavila je za Newsweek kako je napad na Feodosiju "još značajniji s obzirom na to da je to najveće pretovarno čvorište u regiji". Dodala je: "Osim što potkopava rusku vojsku na poluotoku, šalje i snažnu poruku o odlučnosti Ukrajine da povrati Krim."
Smanjeni ruski naftni kapaciteti
Ekonomski učinci već su vidljivi. Prema podacima Međunarodne agencije za energiju, ovi poremećaji smanjit će ruske rafinerijske kapacitete najmanje do sredine 2026. godine, dok su prihodi od izvoza nafte pali na tromjesečni minimum.
