VIDEO / Krajnje desni izraelski ministar posjetio aktiviste s flotile: "Teroristi, svi su teroristi"

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir napao je aktiviste koji sudjeluju u međunarodnoj flotili Sumud, koja je krenula probiti blokadu Gaze i dostaviti humanitarnu pomoć.
Na društvenim mrežama pojavio se video na kojem se Ben Gvir sukobljava s nekoliko privedenih aktivista, nazivajući ih teroristima dok sjede na tlu pod nadzorom izraelske vojske.
"Teroristi, svi su teroristi", vikao je i upirao prstom u njih, na što su odgovorili povicima "sloboda za Palestinu".
“They’re terrorists”— Quds News Network (@QudsNen) October 2, 2025
Tonight, Itamar Ben Gvir, Israel’s far-right National Security Minister, visited the Israeli military port of Ashdod verbally attacking detained international activists and journalists from the Global Sumud Flotilla.
Ben Gvir labeled the peace activists… pic.twitter.com/aWpCTieruw
Izraelska mornarica zadržala je više od 400 propalestinskih aktivista koji su se nalazili na 41 brodu flotile s humanitarnom pomoći za Gazu. U tijeku su pripreme za njihovu deportaciju u matične zemlje, prenosi Reuters.
Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova je priopćilo da su svi aktivisti dobrog zdravlja te da nijedan brod flotile nije stigao do Gaze.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
