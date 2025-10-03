Oglas

BEN GVIR

VIDEO / Krajnje desni izraelski ministar posjetio aktiviste s flotile: "Teroristi, svi su teroristi"

N1 Info
03. lis. 2025. 11:00
Ben Gvir
Screenshot / Youtube / AlarabyTv_News

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir napao je aktiviste koji sudjeluju u međunarodnoj flotili Sumud, koja je krenula probiti blokadu Gaze i dostaviti humanitarnu pomoć.

Na društvenim mrežama pojavio se video na kojem se Ben Gvir sukobljava s nekoliko privedenih aktivista, nazivajući ih teroristima dok sjede na tlu pod nadzorom izraelske vojske.

"Teroristi, svi su teroristi", vikao je i upirao prstom u njih, na što su odgovorili povicima "sloboda za Palestinu".

Izraelska mornarica zadržala je više od 400 propalestinskih aktivista koji su se nalazili na 41 brodu flotile s humanitarnom pomoći za Gazu. U tijeku su pripreme za njihovu deportaciju u matične zemlje, prenosi Reuters.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova je priopćilo da su svi aktivisti dobrog zdravlja te da nijedan brod flotile nije stigao do Gaze.

Teme
ben gvir flotila hamas izrael

