VIDEO / Objavljena snimka: Presretnut i posljednji brod iz flotile za Gazu

Marinette, posljednji brod iz međunarodne flotile Sumud, koji je nosio humanitarnu pomoć za Gazu, presrele su i zaplijenile izraelske snage u blizini obale.
Brod je bio dio humanitarne inicijative kojom su međunarodne organizacije i aktivisti pokušali dopremiti hranu, lijekove i druge potrepštine stanovnicima Gaze, gdje humanitarna kriza iz dana u dan postaje sve teža.
Prema izvještajima, brod je bio jedini koji je uspio prići području nakon što su ostali iz flotile ranije onemogućeni ili zadržani, prenosi Reuters.
Izrael je potvrdio da je njegova vojska zaustavila plovilo, uz obrazloženje da su svi pokušaji dopreme pomoći u Gazu izvan službenih kanala zabranjeni i da podliježu sigurnosnim provjerama.
Humanitarne organizacije, međutim, upozoravaju da takve mjere dodatno pogoršavaju ionako dramatičnu situaciju u Pojasu Gaze, gdje stanovnici već mjesecima trpe nestašicu osnovnih potrepština.
Sudbina posade i humanitarnog tereta zasad nije do kraja poznata, dok međunarodna zajednica poziva na hitan pristup pomoći civilima koji se nalaze pod opsadom.
