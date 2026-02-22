više od 300 dronova
VIDEO / Masivan ruski napad na Kijev: Poljska aktivirala saveznička zrakoplovstva
Rusija provodi masivan napad na Kijev balističkim projektilima, objavili su gradski dužnosnici i lokalna vojna uprava. U glavnom gradu čuju se eksplozije, a stanovnici se upozoravaju na udare balističkih projektila. Uzbune se oglašavaju i u drugim dijelovima zemlje.
„Rusija bira napade umjesto diplomacije“, napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Kako piše Zelenski, radi se o gotovo 300 napadačkih dronova, većinom „shaheda“, te 50 projektila različitih tipova, od kojih je značajan dio bio balistički, lansirano je na Ukrajinu. Napadi su bili usmjereni na Kijev i Kijevsku oblast, kao i na Dnjipropetrovsku, Kirovohradsku, Mikolajivsku, Odesku, Poltavsku i Sumsku oblast.
"Samo ovog tjedna Rusija je na Ukrajinu lansirala više od 1.300 napadačkih dronova, više od 1.400 navođenih zračnih bombi i 96 projektila različitih tipova, uključujući desetke balističkih. Zato moramo ojačati svoju protuzračnu obranu. Potrebni su nam sustavi koji učinkovito mogu suzbiti balističke prijetnje", napisao je Zelenski.
Russia continues to undermine diplomacy with terrorist mass strikes.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 22, 2026
Overnight, dozens of hypersonic, ballistic, and cruise missiles, as well as hundreds of “Shaheds,” attacked critical infrastructure and civilians in Ukraine.
There are civilian casualties and damaged energy… pic.twitter.com/DTZ13VEC7h
Posljedice napada u Odeskoj oblasti
Vojne vlasti proglasile su uzbunu, upozoravajući da ruske snage napadaju balističkim projektilima. Mediji javljaju o eksplozijama u ukrajinskoj prijestolnici.
Response and recovery efforts are ongoing following Russia’s overnight attack. Nearly 300 attack drones, most of them “shaheds,” and 50 missiles of various types, a significant share of them ballistic, were launched against Ukraine. The strikes targeted Kyiv and the region, the… pic.twitter.com/3Rnkh3WQDd— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 22, 2026
Masivan napad na Kijev. Eksplozije u gradu
Načelnik Kijevske gradske vojne uprave, Timur Tkačenko, izjavio je da je u napadu oštećen stambeni neboder te da je na njegovu krovu izbio požar.
Gradonačelnik prijestolnice Vitalij Kličko objavio je da su na periferiji Kijeva ozlijeđene žena i dijete. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu.
Massive Russian attack on Ukraine with ballistic missiles and drones.— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) February 22, 2026
This is simply horrific! Buildings in Sofiivskyi Borshchagivtsi, Kyiv, were completely destroyed in the nighttime attack. pic.twitter.com/issxQLAUMQ
Rat u Ukrajini. Uzbune u nekoliko regija
Zračne uzbune oglašavale su se tijekom noći i u drugim dijelovima Ukrajine. Eksplozije su se čule u Mikolajivu, Kropivnickom i Poltavi, izvijestila je Ukrainska Pravda.
Državna služba za izvanredne situacije Ukrajine također je izvijestila o napadima na energetsku infrastrukturu u Odeskoj oblasti.
Ti su udari prouzročili značajnu štetu i velike požare.
Rusija svakodnevno bombardira civilna područja i infrastrukturu, uzrokujući najgoru energetsku krizu u Ukrajini posljednjih mjeseci od početka rata, koji je započeo napadom Moskve 24. veljače 2022. godine.
Kyiv neighborhood this morning.— Maria Avdeeva (@maria_avdv) February 22, 2026
Neighbors pulled people from a burning home. Russia’s terror continues. pic.twitter.com/12Rg9RqAf4
-10 stupnjeva
U nedjelju ujutro temperatura u ukrajinskoj prijestolnici pala je na gotovo -10 stupnjeva Celzija, dodaje agencija AFP.
Sinoć je, u vezi s ruskim zračnim napadima na Ukrajinu, Operativno zapovjedništvo Oružanih snaga Poljske objavilo početak djelovanja poljskih i savezničkih zračnih snaga u zračnom prostoru Republike Poljske, javlja PolSat.
Uzbunjeni su dežurni borbeni parovi, kao i zrakoplov za rano upozoravanje, a kopneni sustavi protuzračne obrane i radarskog izviđanja podignuti su na najviši stupanj pripravnosti.
Aktivirani saveznički zrakoplovi, bez kršenja poljskog zračnog prostora
U 7:02 sati, Operativno zapovjedništvo Oružanih snaga objavilo je kraj zračnih operacija.
„Operacije vojnog zrakoplovstva u poljskom zračnom prostoru povezane s napadima Ruske Federacije na Ukrajinu su prekinute. Zemaljski sustavi protuzračne obrane i radarskog izviđanja nastavili su svoje standardne operativne aktivnosti. Želimo vas obavijestiti da nisu uočena nikakva kršenja poljskog zračnog prostora“, stoji u izjavi.
NATO-ove, njemačke i nizozemske snage podržale su Poljsku u osiguravanju sigurnosti u poljskom nebu.
