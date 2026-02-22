VIDEO / Masivan ruski napad na Kijev: Poljska aktivirala saveznička zrakoplovstva

Kako piše Zelenski, radi se o gotovo 300 napadačkih dronova, većinom „shaheda“, te 50 projektila različitih tipova, od kojih je značajan dio bio balistički, lansirano je na Ukrajinu. Napadi su bili usmjereni na Kijev i Kijevsku oblast, kao i na Dnjipropetrovsku, Kirovohradsku, Mikolajivsku, Odesku, Poltavsku i Sumsku oblast.