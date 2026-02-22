Oglas

više od 300 dronova

VIDEO / Masivan ruski napad na Kijev: Poljska aktivirala saveznička zrakoplovstva

author
N1 Info
|
22. velj. 2026. 09:35
napad na kijev
Valentyn Ogirenko / REUTERS

Rusija provodi masivan napad na Kijev balističkim projektilima, objavili su gradski dužnosnici i lokalna vojna uprava. U glavnom gradu čuju se eksplozije, a stanovnici se upozoravaju na udare balističkih projektila. Uzbune se oglašavaju i u drugim dijelovima zemlje.

Više od 300 dronova

„Rusija bira napade umjesto diplomacije“, napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Kako piše Zelenski, radi se o gotovo 300 napadačkih dronova, većinom „shaheda“, te 50 projektila različitih tipova, od kojih je značajan dio bio balistički, lansirano je na Ukrajinu. Napadi su bili usmjereni na Kijev i Kijevsku oblast, kao i na Dnjipropetrovsku, Kirovohradsku, Mikolajivsku, Odesku, Poltavsku i Sumsku oblast.

"Samo ovog tjedna Rusija je na Ukrajinu lansirala više od 1.300 napadačkih dronova, više od 1.400 navođenih zračnih bombi i 96 projektila različitih tipova, uključujući desetke balističkih. Zato moramo ojačati svoju protuzračnu obranu. Potrebni su nam sustavi koji učinkovito mogu suzbiti balističke prijetnje", napisao je Zelenski.

Posljedice napada u Odeskoj oblasti

Vojne vlasti proglasile su uzbunu, upozoravajući da ruske snage napadaju balističkim projektilima. Mediji javljaju o eksplozijama u ukrajinskoj prijestolnici.

Masivan napad na Kijev. Eksplozije u gradu

Načelnik Kijevske gradske vojne uprave, Timur Tkačenko, izjavio je da je u napadu oštećen stambeni neboder te da je na njegovu krovu izbio požar.

Gradonačelnik prijestolnice Vitalij Kličko objavio je da su na periferiji Kijeva ozlijeđene žena i dijete. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu.

Rat u Ukrajini. Uzbune u nekoliko regija

Zračne uzbune oglašavale su se tijekom noći i u drugim dijelovima Ukrajine. Eksplozije su se čule u Mikolajivu, Kropivnickom i Poltavi, izvijestila je Ukrainska Pravda.

Državna služba za izvanredne situacije Ukrajine također je izvijestila o napadima na energetsku infrastrukturu u Odeskoj oblasti.

Ti su udari prouzročili značajnu štetu i velike požare.

Rusija svakodnevno bombardira civilna područja i infrastrukturu, uzrokujući najgoru energetsku krizu u Ukrajini posljednjih mjeseci od početka rata, koji je započeo napadom Moskve 24. veljače 2022. godine.

-10 stupnjeva

U nedjelju ujutro temperatura u ukrajinskoj prijestolnici pala je na gotovo -10 stupnjeva Celzija, dodaje agencija AFP.

Sinoć je, u vezi s ruskim zračnim napadima na Ukrajinu, Operativno zapovjedništvo Oružanih snaga Poljske objavilo početak djelovanja poljskih i savezničkih zračnih snaga u zračnom prostoru Republike Poljske, javlja PolSat.

Uzbunjeni su dežurni borbeni parovi, kao i zrakoplov za rano upozoravanje, a kopneni sustavi protuzračne obrane i radarskog izviđanja podignuti su na najviši stupanj pripravnosti.

Aktivirani saveznički zrakoplovi, bez kršenja poljskog zračnog prostora

U 7:02 sati, Operativno zapovjedništvo Oružanih snaga objavilo je kraj zračnih operacija.

„Operacije vojnog zrakoplovstva u poljskom zračnom prostoru povezane s napadima Ruske Federacije na Ukrajinu su prekinute. Zemaljski sustavi protuzračne obrane i radarskog izviđanja nastavili su svoje standardne operativne aktivnosti. Želimo vas obavijestiti da nisu uočena nikakva kršenja poljskog zračnog prostora“, stoji u izjavi.

NATO-ove, njemačke i nizozemske snage podržale su Poljsku u osiguravanju sigurnosti u poljskom nebu.

