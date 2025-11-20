VIDEO / Merz u neugodnoj situaciji: Čim je počeo s govorom, ljudi su ustali i napustili dvoranu

Njemački kancelar Friedrich Merz sinoć se našao u neugodnoj situaciji tijekom svečanosti dodjele nagrada Talisman, kada je veća skupina sudionika iz publike izvela tihi prosvjed i demonstrativno napustila dvoranu.
Razlog su njegove ranije izjave o imigracijskoj politici, prenosi Anadolu.
Naime, na početku Merzova obraćanja na godišnjoj dodjeli nagrade Talisman, koju organizira zaklada Deutschlandstiftung Integration, više desetaka okupljenih, uglavnom mlađih muškaraca i žena, ustalo je, okrenulo mu leđa i u potpunoj tišini napustilo prostor. Snimke prosvjeda ubrzo su se proširile društvenim mrežama.
Nagrada Talisman tradicionalno se dodjeljuje osobama migrantskog podrijetla koje su postigle značajne profesionalne i osobne uspjehe, kao i pojedincima koji doprinose jačanju demokracije, društvene uključenosti i integracijskih procesa. Upravo zato je ovakav oblik negodovanja privukao posebnu pozornost.
Half of the room walked out as Merz started a speech at the Germany Integration Institute pic.twitter.com/D9N5TEZRFh— James Jackson (@derJamesJackson) November 19, 2025
Prosvjed je bio odgovor na Merzove izjave iz prošlog mjeseca, izrečene na jednom događaju u Potsdamu. Tada je kancelar naglasio da njegova vlada vodi strožu migracijsku politiku te da se povećava broj deportacija osoba koje borave u zemlji bez dokumenata, uz tvrdnju da se time ispravljaju pogreške prethodnih politika.
"Naravno, i dalje imamo ovaj problem u gradskoj slici, zbog čega naša ministrica unutarnjih poslova radi na planovima koji će omogućiti deportacije u većem obujmu."
Upravo izraz problem u gradskoj slici izazvao je burne reakcije organizacija za ljudska prava i oporbenih zastupnika. Optužili su kancelara da koristi terminologiju koja stigmatizira migrantske zajednice te da retorikom opasno klizi prema narativima krajnje desnice.
