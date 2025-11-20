VIDEO / Merz u neugodnoj situaciji: Čim je počeo s govorom, ljudi su ustali i napustili dvoranu

Prosvjed je bio odgovor na Merzove izjave iz prošlog mjeseca, izrečene na jednom događaju u Potsdamu. Tada je kancelar naglasio da njegova vlada vodi strožu migracijsku politiku te da se povećava broj deportacija osoba koje borave u zemlji bez dokumenata, uz tvrdnju da se time ispravljaju pogreške prethodnih politika.