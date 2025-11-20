Oglas

TIHI PROSVJED

VIDEO / Merz u neugodnoj situaciji: Čim je počeo s govorom, ljudi su ustali i napustili dvoranu

author
N1 Info
|
20. stu. 2025. 09:15
napuštanje dvorane
X / Screenshot

Njemački kancelar Friedrich Merz sinoć se našao u neugodnoj situaciji tijekom svečanosti dodjele nagrada Talisman, kada je veća skupina sudionika iz publike izvela tihi prosvjed i demonstrativno napustila dvoranu.

Oglas

Razlog su njegove ranije izjave o imigracijskoj politici, prenosi Anadolu.

Naime, na početku Merzova obraćanja na godišnjoj dodjeli nagrade Talisman, koju organizira zaklada Deutschlandstiftung Integration, više desetaka okupljenih, uglavnom mlađih muškaraca i žena, ustalo je, okrenulo mu leđa i u potpunoj tišini napustilo prostor. Snimke prosvjeda ubrzo su se proširile društvenim mrežama.

Nagrada Talisman tradicionalno se dodjeljuje osobama migrantskog podrijetla koje su postigle značajne profesionalne i osobne uspjehe, kao i pojedincima koji doprinose jačanju demokracije, društvene uključenosti i integracijskih procesa. Upravo zato je ovakav oblik negodovanja privukao posebnu pozornost.

Prosvjed je bio odgovor na Merzove izjave iz prošlog mjeseca, izrečene na jednom događaju u Potsdamu. Tada je kancelar naglasio da njegova vlada vodi strožu migracijsku politiku te da se povećava broj deportacija osoba koje borave u zemlji bez dokumenata, uz tvrdnju da se time ispravljaju pogreške prethodnih politika.

"Naravno, i dalje imamo ovaj problem u gradskoj slici, zbog čega naša ministrica unutarnjih poslova radi na planovima koji će omogućiti deportacije u većem obujmu."

Upravo izraz problem u gradskoj slici izazvao je burne reakcije organizacija za ljudska prava i oporbenih zastupnika. Optužili su kancelara da koristi terminologiju koja stigmatizira migrantske zajednice te da retorikom opasno klizi prema narativima krajnje desnice.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
friedrich merz njemačka prosvjed talisman

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ