Moskva je optužila Kijev da je u noći na ponedjeljak s 91 dronom napao Putinovu rezidenciju u Valdaju, između Moskve i Sankt Peterburga. Ukrajina je to odmah zanijekala, istaknuvši da za to ne postoje dokazi i da Moskva time želi opravdati blokadu pregovora o okončanju sukoba.