VIDEO / Opasan uragan približava se Americi: Naređene evakuacije, prijete razorne poplave

CSU/CIRA & NOAA via REUTERS

Uragan Isaias ojačao je na drugu kategoriju i približava se sjevernoj obali Meksičkog zaljeva, gdje bi trebao stići tijekom noći s petka na subotu. Američke vlasti izdale su upozorenja na opasne vremenske uvjete, a u pojedinim područjima naređena je obvezna evakuacija stanovništva.

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Prema prognozama, uragan Isaias bi tijekom petka mogao nakratko dosegnuti treću kategoriju, što ga svrstava među snažne uragane. Trenutačno ga prate vjetrovi brzine do 169 kilometara na sat, a očekuje se da će prije dolaska na kopno donekle oslabjeti.

Unatoč tome, meteorolozi upozoravaju na opasnost od poplava, tornada i snažnog olujnog udara. Razina mora uz obalu mogla bi porasti za više od dva metra, dok bi količina oborina ponegdje mogla dosegnuti 380 milimetara, javlja CNN.

Stanovnici se pripremaju za dolazak uragana

Izvanredno stanje proglašeno je u dijelovima Alabame, Floride i Georgije, a stanovnici obalnih područja ubrzano se pripremaju za nevrijeme. Prozore zaštićuju drvenim pločama, pune vreće pijeskom i stvaraju zalihe vode, hrane i goriva.

"Svi kupuju gorivo i vodu. Ljudi jure na sve strane poput mrava", opisao je stanovnik Alabame Richard Weekley.

Guverner Floride Ron DeSantis upozorio je da bi obilne kiše, u kombinaciji s već natopljenim tlom, mogle izazvati ozbiljne poplave i u unutrašnjosti.

Zbog približavanja uragana najavljeno je zatvaranje pojedinih zračnih luka na Floridi, a poremećen je i željeznički promet u dijelovima Louisiane i Alabame.

Meteorolozi upozoravaju da bi se područje zahvaćeno snažnim vjetrovima moglo proširiti, zbog čega će opasni vremenski uvjeti pogoditi i područja udaljena od samog središta uragana.