"najmanje 200 mrtvih"

Iranski obavještajac: SAD pretrpio više od 3.200 žrtava i goleme gubitke opreme u prvom tjednu rata

N1 Info
17. ožu. 2026. 19:01
US President Donald Trump salutes as members of a US Army team carry the flagged-drapped transfer case
SAUL LOEB / AFP

Visoki iranski obavještajni dužnosnik, govoreći ekskluzivno za dopisnika Press TV-a, iznio je detaljne procjene štete nanesene američkoj vojsci u regiji tijekom prvih sedam dana aktualnog rata.

Prema njegovim riječima, izvori izvan regije pružili su Iranu sveobuhvatnu procjenu američkih gubitaka – kako ljudskih tako i materijalnih – nastalih u iranskim uzvratnim vojnim operacijama od 28. veljače, piše iranska agencija.

Glavni zaključak ukazuje na kritično iscrpljivanje zaliha protuzračne obrane i za Sjedinjene Države i za izraelski režim, što je dužnosnik opisao kao „vrlo ozbiljno“.

Obavještajni podaci također navode znatne žrtve, uz izvješće da je najmanje 200 pripadnika američke vojske poginulo, a više od 3.000 ranjeno već u prvom tjednu.

Materijalni gubici su jednako značajni. Dužnosnik je rekao da su SAD izgubile 150 lansirnih platformi za projektile i 23 sustava protuzračne obrane Patriot. Također je uništeno ukupno 37 zrakoplova i helikoptera.

U izvješću se navodi i da je uništeno 43 posto američkih zaliha oružja. Rat protiv Islamske Republike započeo je 28. veljače atentatom na vođu Islamske revolucije, ajatolaha Sejjeda Alija Hamneija, kao i na neke visoke vojne zapovjednike, u, kako se navodi, kukavičkom činu agresije.

U istom početnom valu, gotovo 170 školske djece također je ubijeno nakon što je osnovna škola na jugu Irana namjerno gađana od strane američko-izraelske ratne koalicije.

U znak odmazde, iranske oružane snage do sada su provele 58 valova operacije „Istinsko obećanje 4“, gađajući izraelske vojne ciljeve na okupiranim teritorijima i američke vojne baze diljem regije.

Dok su američki i izraelski dužnosnici ostali suzdržani u vezi s razmjerima štete uzrokovane iranskim napadima, neovisni mediji i analitičari procjenjuju trošak razaranja na desetke milijardi dolara.

Posebno ističu gotovo potpuno uništenje američko-izraelskih obrambenih sustava i radara u preciznim iranskim raketnim napadima, uz izvješća da je režim u Tel Avivu zatražio dodatnu vojnu pomoć od SAD-a, dok Washington istodobno apelira na regionalne saveznike da mu priteknu u pomoć.

Teme
Civilne žrtve Iran-SAD-Izrael sukob Operacija Istinsko obećanje Protuzračna obrana Vojni gubici

